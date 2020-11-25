25.11.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Демография, Политика, Украина
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Маразм по-украински: Кабмин не помнит о собственных постановлениях


Украинское правительство совершенно не владеет ситуацией даже в самых элементарных и фактически решённых вопросах.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, что сейчас с переписью населения на Украине? Её переносят уже 10 лет и должны были провести в этом году. Сейчас и Россия перенесла, сейчас все понимают, почему её нужно перенести, но вопрос о failed state – декабрь на носу, решение правительства о проведении переписи никто не отменял – это значит, что она по идее должна состояться до конца года, а никто не контролирует этих решений.

Сейчас министр кабмина Украины Немчинов заявляет: мы обязательно проведём перепись в 2023-м, потому что нужно же полтора года на её подготовку. Он даже не знает, что уже пробная в прошлом проведена. На это уже освоены деньги, он этого не знает», – заявил Корнилов.

Позже в своём блоге он назвал данную ситуацию очередным признаком failed state на Украине и добавил, что поскольку решение о переносе переписи населения в этом году никто не отменял, то её должны были хотя бы формально готовить.


«И никто в Кабмине не контролирует выполнения своих же решений, они просто не знают об этом – ведь послы «большой семерки» ничего на этот счет не сказали», – подчеркнул политолог.

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