Марчук: Лидерство Запада позади, последняя надежда – США
Желающих поддерживать Украину в мире с каждым днём становится всё меньше.
Об этом в интервью «Главкому» рассказал экс-глава СБУ Евгений Марчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нам не стоит ориентироваться на замороженный конфликт по той причине, что сразу погаснут все наши мирные инициативы, а желающих нас поддерживать в мире станет совсем мало.
Пока международные обстоятельства нам благоприятствуют, хотя и в системе международной безопасности сегодня происходит много серьезных негативных явлений.
Россия практически разрушила весь каскад, который держал международную безопасность, оккупировав часть Грузии и Украины.
Нарушила Хельсинкские соглашения о нерушимости границ в Европе после Второй мировой войны, пренебрегла второй статьей базового договора между Украиной и Россией», – нагнетает Марчук.
«С точки зрения мировой безопасности, сейчас уже не существует еще недавнего лидерства Запада, мировая безопасность однозначно разрушена. Восточный фланг НАТО сейчас ослаблен достаточно серьезно, в связи с тем, что Россия превратила Крым в военную базу.
Можно надеяться только на США и на то, что их помощь нам не будет уменьшаться», – переживает экс-глава СБУ.
Спасибо!
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