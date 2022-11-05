Марцинкевич: У России нет крупнотоннажного флота

05.11.2022  12:10 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Дзен, Россия, Экономика


Россия испытывает серьезные трудности с крупнотоннажным гражданским флотом, который позволял бы ей вывозить свое продовольствие и сырье на экспорт.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия испытывает серьезные трудности с крупнотоннажным гражданским флотом, который позволял бы ей вывозить свое...

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По словам Марцинкевича, при этом, программа развития отечественного флота была принята еще в «довоенном» 2019-м году и с тех пор не менялась.

«У нас нет флота своего, чтобы вывозить зерно, нет флота своего, чтобы вывозить удобрения, у нас нет флота, чтобы вывозить нефть, у нас нет флота, чтобы вывозить уголь, древесину — у нас просто нет крупнотоннажного флота, к сожалению…

Что касается судостроения, то программа развития отрасли была принята в 2019 году, проект был подан Министерством промышленности и торговли, правительство утвердило и его никто не менял. По какой причине – не знаю.

В этой программе, где много красивых слов, есть приложение, где числовые задания сами себе придумали, вот, в соответствии с этой программой, на 2022 год загрузка промышленных мощностей судостроительной отрасли России должна достигнуть 64%. А к 30-му уже 85%. Все…

«Российское энергетическое агентство сделало свои подсчеты, какое количество балкеров и сухогрузов нам нужно для того, чтобы объем экспорта угля хотя бы не уменьшился. 168 судов, из них 52 крупнотоннажных», – заявил Марцинкевич.

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