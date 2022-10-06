Мардан и Стремоусов едва не поругались из-за роли Минобороны в провалах на фронте

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Новости Украины

Ситуацию накануне катастрофы на Харьковском направлении нельзя отождествлять с нынешним тревожным положением на фронтах в Херсонской области, так как в последнем случае войска отходят с серой зоны на заранее подготовленные оборонительные позиции.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил замглавы администрации Херсонской области Стремоусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди нервничают за происходящее на фронте, потому что у нас была «перегруппировка» в Харькове, потом Изюм. Мы слышим о подготовке наступления (ВСУ – ред.) в Херсоне. Отсюда вопрос, идёт подготовка к обороне?», – спросил ведущий Сергей Мардан.

«Мне те люди, которые нервничают, у меня вызывают опасения», – ответил Стремоусов.

«Эти люди своих мужей, братьев и сыновей отправляют на войну. 300 тысяч сейчас на войну отправляют. Поэтому так не надо с людьми разговаривать. Эта война теперь касается всех абсолютно», – возразил Мардан, после чего диалог продолжился на повышенных тонах.

«Я говорю о тех журналистах, и тех всяких блогерах, которые пишут, что кто-то захватывает. Да, понятно – идёт война. Понятно, что люди отошли с каких-то рубежей – не потому что они отступили, а потому что они сохранили человеческие жизни. Об этом идёт речь. Читая комментарии всех тех, кто там сидит себе в тёплых кабинетах», – ответил представитель Херсона.

«Военкоры сидят не в тёплых кабинетах. Прекратите повторять эту ерунду, которую озвучивает Минобороны. Благодаря этим людям жизни спасаются на самом деле», – сказал радиоведущий.

В ответ Стремоусов заявил, что про Минобороны речи нет, а разговор идёт о тех, кто сидит в тёплых кабинетах и сеет панику.

«Извините, но по воду наступления под Изюмом, те же самые журналисты, блогеры за 3 недели говорили. Им говорили – заткнитесь, вы не специалисты, там военные знают, что делают. То же самое происходит и сейчас. Поэтому я задаю вопрос – подготовка к обороне идёт или нет?», – перебил ведущий.

«Не то же самое сейчас, – возразил Стремоусов. – У нас оборона подготовлена давно. Я говорю – мы не отошли ни на сантиметр от тех участков, которые были подготовлены к обороне, отошли из серой зоны». «Не надо нам всем внутри России говорить, что Минобороны что-то делает не так. Есть, конечно, свои деятели, свои просчёты, есть неудачи, но давайте не будем сегодня, Минобороны говорить, что всё плохо. Да, я согласен с Кадыровым, с Аксёновым. Есть некоторые отдельные лица, которые за 200 километров, командуя на Харьковских направлениях фронтами, ни разу не были на передовой. И такие – есть. И таких надо убирать. Таких надо наказывать. Как во времена товарища Сталина сразу ставили к стене и расстреливали. Потому что все эти просчёты заканчиваются гибелью наших солдат» – возмущался в ответ Стремоусов.

«Согласен, спасибо вам большое. Привет всем нашим ребятам. Мы с вами – в любом случае», – примирительно подытожил Сергей Мардан.