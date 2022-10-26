Мардан: «Херсонских «ждунов» с украинскими рейхсмарками – на подвал»

Новости Украины

Половинчатость переходного периода в отношении недавно присоединённых к РФ территорий без адекватно жёстких мер, как правило, в критические моменты провоцирует саботаж и предательство.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил радиоведущий Сергей Мардан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал появившийся на днях сюжет о том, что на фоне эвакуации гражданского населения, на заправках и в аптеках Херсонщины «скрытые ждуны» уже требуют оплаты только в гривнах».

«Как объяснили сотрудники одной из заправок, работающей под брендом крымской АЗС, такое требование поступило к ним от начальства, впрочем, доказательств этому не привели, и очевидно, что продавцы врут. Сам начальник заправки тоже не смог толком объяснить нам, почему было принято такое решение, и в свою очередь сообщил, что распоряжение поступило ему якобы от его руководства и вновь никак не подтвердил свои слова», – говорится в сюжете тг-канала Readovka.

Сергей Мардан напомнил, что после референдума и всех принятых государственными органами решений, эта территория – часть РФ, на которой действует российские законы.

«Во-первых, там военное положение введено, а, во-вторых, меня бы не удивило бы, например, вот совершенно не удивило бы, если бы эта заправка до конца этого дня, которая фигурирует там, просто закрылась бы. Нет не сгорела бы. Не надо ничего сжигать, это ж наше все теперь. Все вокруг народное, все вокруг мое. Или хозяин этой заправки оказался бы на подвале до конца этого дня, если он, правда, еще на территории РФ, а не управляет ей с территории подконтрольной Украине. А если он управляет с той территории – тем более», – заявил Мардан.

Он отметил, что в свое время в 1943-1944 годах на освобожденных территориях Красная армия никогда не использовала денежную единицу Третьего рейха.

«Должен сказать, что в моем достаточно реалистичном, упрощенном, черно-белом представлении, на территории Российской Федерации не могут быть в ходу украинские деньги, просто не могут. Это фашистские деньги. На освобожденных территориях, на которые приходила Красная Армия, допустим в 1943-1944 годах, рейхсмарками никто не расплачивался. Украинскими рейхсмарками тоже расплачиваться никто не может. Вот эта вот половинчатость, вот это вот шаг вперед два шага назад, как писал классик, ничего хорошего не добавляет в нашей жизни», – подчеркнул радиоведущий.

«Есть некоторые вещи. Флаг, герб, национальные символы и деньги – это то, что маркирует территорию. Она либо твоя, либо она принадлежит врагу. Если кто-то вдруг отказывается принимать твою национальную валюту, а хочет, чтобы ему за бензин платили рейхсмарками, значит это враг, отправь его на подвал. Без церемоний. До окончания войны, а там уже суд разберется. Но пока идет война – отправьте его на подвал. Вот как это должно работать», – добавил Мардан.

Пользуясь случаем он обратился к спецслужбам Крыма.

«Хозяин заправки Терещенко Александр Геннадьевич, россиянин из Крыма, город Симферополь. Слушайте, пользуясь случаем я обращаюсь тогда к спецслужбам республики Крым: вы не хотите Терещенко Александра Геннадьевича арестовать и как следует допросить его? Прям, вот, в городе Симферополе, в Симферопольском управлении. Кто ему подсказал, что нужно гривны получать, и где он гривны конвертировать собрался? Может быть он их прямо на помощь ВСУ отправляет? Вот это был бы очень показательный кейс, воспитательный такой», – убежден Мардан.