Мардан: Мало вдавить в грязь Пугачёву и Макаревича

Архетип общества потребления, где частная жизнь и частный успех стоят во главе угла, подлежит разрушению, а его идолы – шельмованию. Человек, служащий интересам государства – вот новый образец для подражания.

Об этом на пленарной сессии Московского экономического форума «Культура и пропаганда: новая реальность – новые люди» заявил радиоведущий Сергей Мардан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны разрушать тот архетип, который убил СССР и который 30 лет оставался доминирующим, что частная жизнь – всё. Личный успех – это всё. Подчеркиваю – целенаправленное разрушение, если нужно – шельмование, если нужно – культура отмены. То есть, если нужно – раздавить, втоптать в грязь Аллу Пугачёву, Андрея Макаревича и через запятую там десятки фамилий, это нужно сделать! Да, это лидеры общественного мнения, это люди, которые создали некую альтернативную культуру, или, точнее антикультуру тому, что является культурой русской. Но помимо всего этого нужно ведь создать и новый образ. Собственно, ради чего всё? А как мы должны быть устроены? И вот в этом – как мы должны быть устроены – тут есть место и герою, и торгашу, на самом деле. И герой, который носит военную, полицейскую форму, или он спецслужбист, он следователь, кто угодно – он служит государству, и это высочайшая честь. Если это торгаш, да, он конечно мыслит категориями EBITDA, эффективности и всего прочего. Но он понимает, что он русский предприниматель, он русский банкир, он русский промышленник. Он не Фридман, условно, можно взять любого из списка Forbes», – пояснил Мардан.

По его словам, любой промышленник-миллионер, чему есть место в нашей жизни, достоин всяческого уважения и почёта, если он сам для себя своё жизненное задание понимает, как служение не просто Родине, не просто там земле, где родился и вырос, а стране, государству.

«Вот, вышеупомянутый Михаил Маратович Фридман, он кто? Политические украинцы от него отреклись, сказали, что он гадина и мразь. Он родился и вырос во Львове, он стал взрослым человеком и заработал состояние в России, половину жизни он прожил в Лондоне. Он кто? Вот сейчас ему опять приходится учиться быть русским, русским предпринимателем. По большому счёту, задача, которая перед нами всеми стоит, совершенно титаническая. И я даже не понимаю, с какого боку к ней подступаться. Потому что все находятся в некой рутине, занимаются управлением государством, что называется – бюрократия, делают карьеру, выполняют свои какие-то поставленные задачи. Они сложные, и им, как и всем прочим обычным, нормальным людям кто-то должен предложить образ, кто-то их должен обласкать, сказать, что вы не чиновник – вы государственный служащий. Ты государству служишь, многим жертвуешь. Ты мог бы быть свободнее, интереснее распоряжаться своим временем. Но ты посвятил свою жизнь государству. Мы называем героями тех, кто воюет, и это просто, это легко и приятно. Генерал, сражающийся на фронте – это понятный архетип. Но человек, который служит государству, стране, на маленькой незаметной должности, в него не надо, как минимум, плевать, не надо сразу кривится и говорить: сволочь какая-то, которая на взятке живёт», – подытожил Мардан.

Московский экономический форум проводится 11 лет под председательством известного промышленника, совладельца Ростсельмаш Константина Бабкина и предлагает альтернативную стратегию экономической политики, делая ставку на производство и развитие АПК. За годы его существования в Форуме приняли участие свыше 15 000 участников из 40 стран мира.