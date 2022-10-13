Мардан призывает к ответу канал «Россия» за «обожателей хохлов» на столичных билбордах

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Новости Украины

Актриса проекта «Елизавета» Юлия Хлынина, занятая в сериале, снятом за деньги российских налогоплательщиков, считает ужасным не убийство пятерых русских людей на Крымском мосту украинскими диверсантами, а ответные удары РФ по энергосистеме Украины.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил радиоведущий Сергей Мардан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, когда ехал на эфир, обратил внимание… на Садовом Кольце висит огромный на билборд, на котором изображена актриса Юлия Хлынина, звезда телевизионная. Сыграла она в сериале «Елизавета». Много такой рекламы. Ну, ещё бы! Телеканал «Россия» профинансировал, это их проект. И параллельно вываливаются в телеге скрины с постов новой этой звёздочки киношной – Юлии Хлыниной. Она тоже отреагировала на удары по украинской энергетической инфраструктуре серией постов. На чёрно-белом фото тексты – перечисляет города, она и так переживает, и остановите войну, и как угодно – сделайте хоть что-нибудь», – рассказал Мардан.

Он подчеркнул, что на статью эти высказывания не тянут, однако вызывает недоумение безразличие людей, рекламирующих эту «звёздочку» сериала, созданного на бюджетные деньги.

«Кто за это должен отвечать? Понятия не имею. За это должны отвечать все: весь топ-менеджент ВГТРК, телеканала «Россия», фонда кино, министерства культуры. Не знаю, какие ещё структуры за это должны отвечать, есть какой-то определённый набор. Хотя бы для начала собрать совещание и строго сказать: значит так друзья, у нас три недели как уже началась Великая Отечественная война. Призыв на войну трёхсот тысяч мужиков означает, что СВО в формате – занимайтесь своим делом, а военные занимаются своим – больше не работает. Теперь народу есть дело до всего, что происходит. Представьте себе семьи близких, друзей этих трёхсот тысяч мужиков, которых призвали, уже мобилизовали на войну. Представьте себе миллионы других семей, для которых фактор – завтра может прийти повестка – является объективным фактом их жизни. Это десятки миллионов людей. И эти десятки миллионов людей включают вечером сериал исторический, красивый, классный, наверное, хороший, а потом они читают в новостях, что исполнительница главной роли в этом сериале, эта звёздочка Юлия Хлынина переживает за хохлов, которая считает ужасным не убийство пятерых русских людей на Крымском мосту украинскими диверсантами, а считает трагедией наконец-то ответный удар России по украинской энергосистеме. Они, что должны думать, как себя ощущать, какие эмоции в них это должно вызвать?», – риторически заметил он.

«В них это не то, что должно вызвать, а вызывает – чувство недоумения, чувство оскорбленного достоинства и, думаю, у многих это вызывает чувство глухой, тёмной совершенно, тяжёлой, как свинец ненависти – не к актрисе Юлии Хлыниной, она для них не более, чем лицо с экрана, а к тому, что они называют властью, к системе, которая не исполняет свои обязанности, у которой, по-прежнему (7 месяцев прошло!) не работают обычные биологические рефлексы, когда тебе делают больно, когда тебя ширяют в бок шилом, ты защищаешься, инстинктивно бьешь нападающего», – возмутился радиоведущий.

Напомним, ранее Мардан уже обращал внимание на то, что в то время, как на Украине уже даже в рекламе мобильных операторов призывают «гасить орков», в Москве продолжают висеть баннеры с ненавистниками СВО.