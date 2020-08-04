Марихуана для Рады. Пранкеры от имени Зеленского разыграли губернатора Орегона

04.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов ( Вован и Лексус) позвонили губернатору американского штата Орегон Кейт Браун от имени президента Зеленского.

Запись разговора, передает корреспондент «ПолитНавигатора», выложена на канале пранкеров.

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В разговоре с американской стороны принимал участие экономический советник губернатора Джейсон Льюис.

Украинская «сторона» поинтересовалась, мог бы штат Орегон оказать Украине военную поддержку, в частности, поставить рыболовецкие шхуны для «военного похода из Черного в Азовское море».

Губернатор сказала, что поручит рассмотреть этот вопрос своим помощникам.

Кроме того, было сказано, что Зеленский хочет посетить Спрингфилд и встретиться с мэром Джо Куимби (имя одного из персонажей мультсериала «Симпсоны»), на что Браун заметила, что мэр Спрингфилда – женщина.

«Скорее всего, это другой Спрингфилд. В США много городов с таким названием», – предположила губернатор.

Также прозвучало предложение организовать встречу Зеленского с Симпсонами, что «стало бы главной темой визита в США».

«Украинцы» также попросили связать их с компанией «Nike», чтобы обеспечить ВСУ поношенными кроссовками.

Также заявили, что готовы приобрести марихуану, которая легализована в Орегоне.

«Марихуана у нас действительно легализована, но ее нельзя вывозить», – сказала губернатор, добавив, что нужна помощь помощников.

«Президент мог бы прилететь на дипломатическом самолете и взять пробную партию, отвезти на Украину, раздать депутатам Верховной рады», – заметили «представители» Зеленского.

Губернатор сказала, что не уверена в юридической возможности этого, но добавила, что если Зеленский сможет это сделать, то Орегон не станет чинить препятствий. Также пообещала подумать, что можно сделать для решения этого вопроса.

Также от имени Зеленского предложено губернатору выйти замуж за украинского президента.

«Довольно необычный вопрос. Давайте продолжим обсуждать наши деловые вопросы», – вмешался в разговор советник.

На что «сторона» Зеленского заявила, что президент Трамп дал согласие на свадьбу, после чего советник предложил закругляться.

«Это был пранк», – в конце разговора признались российские шутники.

«Спасибо, большое. Жду с нетерпением визита и нашей дальнейшей работы по обозначенным пунктам», – ответила губернатор Орегона.