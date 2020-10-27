27.10.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Литва, Общество, Политика, Польша, Россия, США, Украина
Просмотров:

Марионетка марионеток: США передали управление Украиной своим сателлитам


Потерявшая ценность для Вашингтона Украина стала колонией таких марионеток США, как Польша и Чехия.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявила дипломат Ольга Сухаревская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Украина не субъект, а объект международных отношений, причём для всех. Поэтому то, что касается ближайшего будущего, как бы это пессимистично ни звучало, но Украина – это отрезанный ломоть. Причём, с одной стороны, это колония США, но Америка уже теряет интерес.

Иными словами, это больше колония Восточноевропейских сателлитов США: Польши, Чехии, Прибалтики и так далее. Это Речь Посполитая пытается что-то там делать, но экономически дать ничего не может, а политически она превращает Украину в активную участницу изоляционной петли вокруг России», – сказала она.

Дипломат подчеркнула, что страны-русофобы Восточной Европы используют Украину для подготовки боевиков и дестабилизации ситуации в соседних государствах.


«Потому что, как показала ситуация в Белоруссии, и я думаю, что в Молдавии они себя тоже проявят первого ноября на выборах, Украина поставляет туда майданных боевиков, и на её территории готовят кадры для майдана. По прошествии семи лет нужно признать, что Украина – это вражеское государство», – отметила Сухаревская.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть