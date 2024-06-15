«Марионетка Путина!» – пока Дуда клеймил Лукашенко, Шольц фильтровал базар

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На проходящем в Швейцарии антироссийского форуме президент Польши Анджей Дуда набросился на своего соседа Александра Лукашенко с оскорблениями, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу чётко заявить – только Россия виновата в войне. Но это не означает, что Россия работает самостоятельно. Я обращаюсь к марионетке Путина Александру Лукашенко, и роли, которую он сыграл в этой войне, пока угнетал своих людей. Он не только позволили российской армии напасть на Украину с территории Белоруссии, но и организовал ряд гибридных атак на восточные границы Польши. Эти атаки длились более трёх лет», – жаловался Дуда.

«Украина, как жертва полномасштабной военной агрессии, имеет полное право защищать свои суверенитет и независимость любым способом, который согласуется с международным правом. Международное сообщество обязано не прекращать усилий в поддержке Киева. Мирное соглашение, которое будет принято, должно обеспечить суверенитет Украины, её возможность защищать свой независимость, и её право на внешнюю и внутреннюю политику без влияния Москвы», – добавил поляк.

А вот его западный сосед канцлер ФРГ Олаф Шольц был более сдержанным.

«Это правда, что мира на Украине невозможно достигнуть без привлечения России. Но давайте не забывать, что пока мы говорим, Россия продолжает вести свою жестокую войну. Мы знаем, что Россия могла бы завершить войну сегодня, или в любой момент, прекратив свои нападения и выведя войска. Сегодня Россия отказалась от нашего коллективного призыва к миру на основе Устава ООН и международного права. Мы все признаём, что достижение мира всё ещё требует больших усилий», – подытожил Шольц.