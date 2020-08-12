Марионетки вступают в игру: Украина не рвёт с Лукашенко и стращает кознями Москвы

12.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина пока не будет признавать результаты президентских выборов в Белоруссии на официальном уровне, ограничившись лишь призывом к освобождению задержанных силовиками майданщиков.

Это следует из заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кулеба ушел от прямого ответа на вопрос о признании, подчеркнув, что официальный Киев занял выжидательную позицию. Можно допустить, что такую тактику Украине подсказали американские кураторы – давить на Минск, но все же сохранять пространство для контактов с «многовекторным» Лукашенко.

«Мы осуждаем насилие, призываем к освобождению задержанных и призываем к диалогу между властью Белоруссии и белорусским обществом. Вы хорошо знаете, для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни. Потому у нас есть большой, опыт и мы можем уже сейчас сказать, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, обострение ослабляет страну и этим ослаблением всегда пользуются внешние игроки», – сказал Кулеба.

(Под «большим опытом» политического диалога, очевидно, чиновник подразумевал события 2 мая 2014 года в Одессе, когда были заживо сожжены десятки противников Евромайдана, или продолжающуюся шестой год карательную операцию против Донбасса, – ред.).

«Мы знаем, что Российская Федерация заинтересована в ослаблении Белоруссии в этом контексте. Потому мы желаем нашим белорусским соседям, которые также являются нашими друзьями и партнерами, выйти на путь диалога и найти общественный баланс, который оставит Белоруссию сильной, суверенной и независимой. Мы пока что внимательно отслеживаем ситуацию, как она развивается. Как вы знаете, Украина еще официально не давала оценку именно результатам выборов», – заявил Кулеба.