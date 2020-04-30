Марионетки Запада в Молдове срывают сценарий переизбрания Додона

30.04.2020, Москва, Елена Острякова

Если последовательность пророссийских взглядов президента Молдовы Игоря Додона вызывает некоторые сомнения, русофобия его оппонентов безусловна. Именно на принципах ненависти к России сейчас спешно собирается антипрезидентская коалиция, причем, как из числа вчерашних коррупционеров, так и записных «борцов с коррупцией».

Напомним, весь сыр-бор разгорелся из-за российского кредита Молдове в 200 миллионов евро. Эти деньги нужны для стабилизации молдавской экономики в условиях кризиса и, очевидно, должны помочь Додону переизбраться на новый срок.

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Молдавский парламент не слишком впечатляющим большинством проголосовал за ратификацию соглашения с Москвой. Но уже несколько часов спустя Конституционный суд страны приостановил это решение, поскольку законность кредита оспорили члены парламента из группы Pro Moldova.

В эту группу входят бывшие депутаты от Демократической партии, созданной ныне бежавшим из страны криминальным олигархом Владом Плахотнюком. Пару месяцев назад они вышли из своей старой фракции в знак протеста против коалиции остальных ее членов с «пророссийскими» социалистами. Участники Pro Moldova не скрывают, что до сих пор поддерживают связь со своим отцом-основателем Плахотнюком, находящимся сейчас в США.

Далее следите за руками. Благосклонность Конституционного суда к обращению плахотнюковцев объясняется произошедшим там сразу после ратификации кредита перевороте. Близкого к Додону председателя Владимира Цуркана свергли. Его место заняла ставленница проевропейской платформы DA Домника Маноле. Все довольно цинично: Цуркану вменяют телефонные разговоры с президентом, при этом близость Маноле к лидеру DA Андрею Нестасе никого не смущает.

Теперь Конституционный суд Молдовы рассмотрит дело о российском кредите 7 мая.

Бывшая союзница Нестасе по блоку ACUM Майя Санду тоже не сидит, сложа руки. Ее партия «Действие и солидарность» (PAS) обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное расследование против тех, кто обсуждал и одобрил получение российского кредита.

Этого мало. Санду призналась, что ведет переговоры с Демократической партией, убеждая ее выйти из коалиции с социалистами Додона и сформировать правительство с проевропейскими силами. И это делает та самая Майя Санду, которая в прошлом году брезгливо отказывалась «присаживаться на одном гектаре» с бывшей партией криминального олигарха!

Впрочем, позиция проевропейской лидерши поменялась не сама по себе. Демократическую партию параллельно обрабатывает посол США в Кишиневе Дерек Хоган. На днях он вызвал к себе на ковер (зачеркнуто) беседу лидера демократов Павла Филипа. Обсуждали тему российского кредита. Филип заверил американского дипломата, что не допустит ущемления прав Молдовы.

Означает ли это готовность разрушить коалицию с социалистами и отказать в поддержке Додону? В любом случае, аргументы американцев будут для демократов убедительней призывов Санду. Ведь в далеком Майями изнывает их бывший лидер Влад Плахотнюк. Возможно, он уже поделился с радушными хозяевами компроматом на бывших однопартийцев.