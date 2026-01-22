«Мариуполь – это Львов!» – бандеровцы «отметили» годовщину создания УНР

Тарас Стрельцов.  
22.01.2026 21:32
  (Мск) , Львов
Просмотров: 342
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Во Львове с помпой отметили день соборности Украины и 108-ю годовщину создания УНР.

Праздновали на одной из главных площадей города, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий торжественно прочитал фрагменты из «акта злуки» УНР и ЗУНР 1919 года, после чего грянул гимн. Далее последовала «злука» на практике.

«Тут, среди нас представители крымскотатарского народа и общины Мариуполя. Их присутствие – прямое свидетельство соборности Украины. Потому что Украина – это Крым, это Мариуполь, это все наши города и сёла, временно оккупированные, но не сломленные», – вещал заводила.

Затем последовала «молитва» от представителей «разных конфессий», в которой, помимо причитаний, в частности, звучало: «избавь нас от всякого нападения чужаков, сделай наш народ, силой своей непобедимой от всякой вражеской пропаганды и нападения, непобедимым».

Выступало множество чиновников Львовского облсовета и горсовета, однако «злуку» рулили не они.

С речью вышел «представитель» крымскотатарского народа.

«Я – голос крымскотатарского народа! Соборность – это не просто историческая дата, а путь от родного берега Чёрного моря через всю Украину. В далёком 2014-м, когда в мой родной дом снова пришли чужаки, нас приютил славный Дрогобыч. А сегодня именно Львов дарит нам крылья надежды и учит верить в Украину!», – вещал мужчина.

Далее выступила бежавшая из русского Мариуполя майданщица.

«Мы знаем, что такое быть вдалеке от родного города, но остаемся «гидной и незламной» частью Украины. Сегодня Мариуполь – во Львове, и одновременно, Львов и вся Украина – в Мариуполе», – распиналась беглая «свидомитка».

После официальной части Галицкий камерный хор исполнил песню сечевых стрельцов, а далее грянул духовой оркестр с украинскими флагами на меди. В целом день УНР во Львове по-бандеровски удался.

