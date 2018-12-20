Мариуполь и Запорожье принуждают голосовать за Ляшко

20.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Проект «Оппозиционная платформа – За життя», созданный Викторм Медведчуком, Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко имеет слишком много конкурентов на юго-востоке.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский журналист Антон Подлуцкий.

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По его словам, после раскола «Оппозиционного блока» и выдвижения от него в президенты депутата Рады Александра Вилкула так называемая оппозиция на Украине стала еще более разрозненной, а нынешние кандидаты, которые борются за избирателей на оставшейся части юго-востока, лишь отбирают голоса друг у друга.

При этом, в гонку в этих регионах может подключиться и глава «Радикальной партии» Олег Ляшко, которого поддерживают структуры олигарха Рината Ахметова.

«Еще Рабинович начал размывать это гипотетическое поле юго-востока, этого некоего единого кандидата от юго-востока, Рабинович его размазывал больше года. С переходом Бойко и Левочкина туда, к нему, произошло полное размытие и теперь вопрос – сколько наберут по отдельности Вилкул и Бойко? Так называемый канонический Оппозиционный блок уже решил, что выдвигает Вилкула”, – сказал Подлуцкий.

При этом он называет Вилкула “жутко неубедительным кандидатом”, но отмечает, что он будет отмечать голоса у Бойко.

При этом журналист утверждает, что Запорожье и Мариуполь будут голосовать не за Бойко и Вилкула, а за одиозного депутата ВР Олега Ляшко.

“Давайте посмотрим на вещи открытыми глазами. В последние годы из каждого утюга звучала информация о том, что Ляшко на контракте у Ахметова. Писали-писали миллионы раз. Запорожье, Мариуполь – это вотчина Рината Леонидовича. То есть за кого будет голосовать вотчина Рината Леонидовича? За кандидата, на которого укажет условный Ринат Леонидович или уполномоченные им люди. У Вилкула на сегодняшний день едва ли есть шансы доползти до второго тура», – заявил Подлуцкий.

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