Мариуполь – наша Бастилия! Резников едва не сломал позвоночник в угодливом реверансе перед французами

13.07.2020, Мариуполь, Павел Егоров

Находящийся под оккупацией Киева с 2014 года город ДНР Мариуполь якобы является символом европейско-украинской свободы.

Об этом в ходе пресс-конференции, посвящённой началу реализации проекта по поставке питьевой воды в Мариуполь, заявил вице-премьер, министр по вопросам «реинтеграции оккупированных территорий» Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Накануне известного дня взятия Бастилии, который является символом свободы для каждого француза, я хочу сказать, что сегодня Украина отвоёвывает свою свободу в режиме гибридной войны, и Мариуполь также является символом европейско-украинской свободы. И для того, чтобы быть свободными, нам очень важна поддержка наших стратегических партнёров – это как раз нашего добродетельного соседа Франции.

Я напомню, что именно Франция является одним из активных участников Нормандского формата, где лидеры как раз этих стран пытаются сделать всё, чтобы возобновить мир на Украине. Я как участник непосредственно всех действий, связанных с Нормандским форматом, минским процессом, точно могу вам засвидетельствовать, насколько проукраинской является позиция именно Франции в этом процессе», – пытался угодить французской стороне Алексей Резников.

Между тем, сегодня посол Франции на Украине Этьен де Понсен заявил, что Париж ждёт от сторон конфликта в Донбассе безусловного выполнения всех пунктов Минских соглашений.