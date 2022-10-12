Мариуполь станет туристической столицей Донбасса

12.10.2022  20:55 (Мск), Ялта
Любовь Смирнова.  
Просмотров: 188
 
Дзен, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Туризм


Курортный центр Донецкой Республики будет находится в Мариуполе.

Об этом, отвечая на вопрос «ПолитНавигатора» сообщил министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Республики Александр Громаков.

Курортный центр Донецкой Республики будет находится в Мариуполе. Об этом, отвечая на вопрос «ПолитНавигатора»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«В Мариуполе сейчас только согласовывается и разрабатываются мастер-план, чтобы окончательно определить зону для туризма, – отметил министр. – Один из вариантов по «Азовстали» – создание технопарка, который бы не вредил экологической обстановке, поскольку Мариуполь, прежде всего, курорт. На его территории будут какие-то другие зоны, не связанные напрямую с туристическим отдыхом, но с туристической составляющей производства».

Помимо этого, Донецкая республика располагает 80 км побережья Азовского моря, комфортного для отдыха с маленькими детьми и для пожилых людей.

«Мы будем развивать инфраструктуру, чтобы жители нашей республики, регионов Российской Федерации приезжали на отдых с апреля по октябрь. Больше 40 пансионатов и домов отдыха могут принять как жителей близлежащих регионов, так и всей РФ», – подчеркнул Громаков.

Потенциальными для развития туризма он назвал заповедник «Хомутовская степь» с реликтовым ковылем и дикими лошадьми, Зуевский ландшафтный парк с живописными скалами и каскадами озёр.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть