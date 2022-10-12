Мариуполь станет туристической столицей Донбасса

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Курортный центр Донецкой Республики будет находится в Мариуполе.

Об этом, отвечая на вопрос «ПолитНавигатора» сообщил министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Республики Александр Громаков.

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«В Мариуполе сейчас только согласовывается и разрабатываются мастер-план, чтобы окончательно определить зону для туризма, – отметил министр. – Один из вариантов по «Азовстали» – создание технопарка, который бы не вредил экологической обстановке, поскольку Мариуполь, прежде всего, курорт. На его территории будут какие-то другие зоны, не связанные напрямую с туристическим отдыхом, но с туристической составляющей производства».

Помимо этого, Донецкая республика располагает 80 км побережья Азовского моря, комфортного для отдыха с маленькими детьми и для пожилых людей.

«Мы будем развивать инфраструктуру, чтобы жители нашей республики, регионов Российской Федерации приезжали на отдых с апреля по октябрь. Больше 40 пансионатов и домов отдыха могут принять как жителей близлежащих регионов, так и всей РФ», – подчеркнул Громаков.

Потенциальными для развития туризма он назвал заповедник «Хомутовская степь» с реликтовым ковылем и дикими лошадьми, Зуевский ландшафтный парк с живописными скалами и каскадами озёр.