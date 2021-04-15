«Мариуполь в блокаде!»: Россия закрывает Керченский пролив

15.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Россия направила мореплавателям уведомление о перекрытии в связи с военными учениями акватории возле Керченского пролива с 24 апреля по 31 октября. Ограничения вводятся для иностранных военных и государственных судов.

Копии документов Минобороны РФ опубликовал странице в Facebook бежавший из Крыма придворный экономист Партии регионов, а ныне член «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов», – говорится в документе.

Клименко поясняет, что запрет пока что не касается коммерческого судоходства. Однако к государственным судам относится портофлот Украины – например, буксиры, которые пребывают в основном в государственной собственности. Также таможенные суда, гидрография, рыбоохрана и т.п.

Клименко не исключил, что в дальнейшем ограничения могут быть расширены.

Экс-военный прокурор Украины Анатолий Матиос считает, что уже можно говорить о блокаде Мариуполя – важного порта на Азовском море, через который обеспечивается экспорт продукции металлургических предприятий – это одна из главных статей валютных поступлений Украины.

«Фактически порт Мариуполя заблокирован», – сокрушается Матиос в фейсбуке.

Украинский МИД опубликовал возмущённое заявление, в котором сообщается об «исключительном праве» Киева регулировать судоходство в Керченском проливе.

«Россия пошла на усиление эскалации в море. Она перебрасывает военные корабли с Каспийского моря и усиливает свой военный потенциал в Азово-Черноморском регионе, а также, несмотря на отсутствие правовых оснований, решила закрыть эту акваторию для военных кораблей других государств, в частности Украины…

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест…Призываем международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.