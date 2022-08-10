Мариуполь: Важная проблема, о которой молчат по ТВ

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Донецкий блогер Евгения Мартынова в материале для «ПолитНавигатора» рассказывает о тяжелой ситуации, в которой оказались выжившие люди в Мариуполе – их дома разрушены, а до начала осени уже остаётся меньше месяца.

…До сезона дождей на азовском побережье осталось меньше месяца, и пока гигантские стройки наращивают этажи на фоне синих небес, квартиры в старых многоэтажках и частные дома светятся дырами.

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На государственном уровне каждое забитое стекло не затянешь пленкой, на дыру в крыше не кинешь рубероид, и замок на выломанной «захысныками» двери вам по гуманитарной линии никто не выдаст.

А где все это купить? А негде! Если частник что и завезет, так понемногу и дорого. Масштабы разрушений большие, но даже за свои средства люди не могут спасти поврежденные квартиры.

Для этого, помимо денег, нужны пропуска и фильтрация, а также свой транспорт, чтобы выбраться за сто с лишним километров «в цивилизацию» – в Донецк. Там глаза разбегаются в строительном гипермаркете! Но сколько кровельных листов вы впихнете в старые «жигули»?!

Хорошо, если убив день в дороге и потратившись на бензин, вы там урвете генератор – ведь света в большей части Мариуполя еще нет. Генератор вам, конечно, и домой бы перекупщики привезли, только подорожает он на треть.

Приезжаешь в Мариуполь – и встречает тебя хор голосов, просящих о помощи:

– А вы не знаете, у нас большие строительные магазины открывать не будут, ничего не слышали? Вы ж журналист, напишите об этом! Мне семьдесят пять лет, я уже в город не выеду сама, а нужно дырку в крыше закрыть, и трубы разбитые поменять в ванной, пока воды нет. У нас открылась точка, но очень дорого все, сосед посмотрел – в Донецк поехал покупать.

– У меня соседка сидит без замка, мародеры дверь вывернули. Она старая, глухая, боится, на ночь веревочкой привязывает двери. А волонтеры ей замок не могут привезти из Донецка?

– Я к детям в Россию хочу поехать, а квартиру бросить не могу: у меня дырка в стене! Если не дожди, так воры! Заткнула ковром ее. У нас люди писали заявления на восстановление, но пока ответов нет. Может, восстановят что-то, но до холодов не успеют!

– Мы же не просим бесплатно! И рабочих нам не просим прислать! Сами бы все сделали в квартире, но стройматериалы где взять?

«В Донецк за каждым гвоздем не накатаешься!» – так прокомментировала знакомая мариупольчанка ситуацию.

Я и сама вкусила все прелести строительно-хозяйственного коллапса на освобожденных территориях. У меня дом под Мариуполем, где после весеннего налета мародеров в стенах не осталось даже розеток, которые были там замурованы с 50-х годов прошлого века. Одна была спрятана за столом, и чудом сохранилась.

Поиск переходника для розетки привел к объезду всего Першотравневого района. Копеечный переходник в Донецке есть в любом магазине, а я охотилась на него целый день, пока не нашла его в одном из маленьких хозмагов, завалявшийся еще со времен Украины.

Со мной по магазинам, по жаре, кочевала толпа таких же несчастных мариупольцев, которым нужны были стройматериалы или хозяйственная дребедень, и которые тоже оставались ни с чем.

Стройматериалы, хозтовары – это сейчас вопрос выживания в Мариуполе! В продуктах недостатка нет, да и море с огородами – в шаговой доступности.

Учитывая спрос, на освобожденных территориях срочно требуется решать вопрос дефицита, и объемы товара должны быть внушительными, учитывая просто сумасшедший спрос и масштабы разрушений.

Жители недоумевают, в чем же дело?.. Почему бизнес не хочет заработать миллионы, и зарабатывать на масштабных продажах? Зачем пережившие войну и голод мариупольцы должны за каждой гайкой бегать к местным шкуродерам?.. В городе уже безопаснее, чем в Донецке. Свет подключают, организовать охрану объекта тоже несложно. Выгнать коробку под магазин, расчистить площадку? Да это можно за пару недель, было бы желание.

Почему его нет – можно только догадываться. Ведь постепенно в городе делается все – открываются продуктовые магазины, работают СТО, парикмахерские, больницы, банки, изобилие на рынках. Жить можно! Если б еще дыру в крыше заделать!

И вот на информационных фронтах у украинских ботов скоро наступит миг торжества, когда на каждую фотографию мариупольского новостроя в сеть будут запиливаться сто видосов с затопленными дождями квартирами и бабушками, околевающими от холода.

«Как задождит – хана пожиткам», – емко охарактеризовала происходящее девушка из освобожденной Волновахи, в которой, как оказалось, проблемы те же самые…