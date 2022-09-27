Мариуполь восстановят до состояния «почти как было» к весне – Стешин

27.09.2022  15:04 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Донбасс, Мариуполь, Россия, Строительство


Мариуполь будет отстроен заново до весны следующего года.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, посетивший освобожденный город, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мариуполь будет отстроен заново до весны следующего года. Об этом в эфире радио «Комсомольская...

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По мнению Стешина, в Мариуполе, как некогда и в чеченской столице, городе Грозный, через короткое время не останется следов боевых действий. Там уже восстанавливают предприятия, строят новое и реконструируют поврежденное жилье.

«Буквально за две недели до референдума сделали, вернули электричество, люди ремонтников затаскивали к себе, кормили чем могли, а надо понимать, что живут там небогато. Завод Ильича начал набирать бригады по цехам. Подготовительные работы к запуску. Не всех берут, но самых лучших. С «Азовсталью» пока непонятно…

Продолжается разминирование. Сколько там боеприпасов вывалили, запасли – страшно представить. Так что, с «Азовсталью» еще вопрос открыт», – сказал военкор.

«Вопрос работы, конечно, один из важнейших в городе, город-то рабочих. Всех, кто мог двигаться, бросили на социальные работы, они вымели город, вычистили. Такое впечатление, будто и асфальт вымыт…

Потом мы заехали в квартал, который Минобороны строило на две с половиной тысячи человек. Ты знаешь, я посмотрел на эти дома – я-то думал, это будут какие-то многоэтажки, как в Красногорске (я сам бы в таком доме поселился) – четырехэтажные, шикарные дома даже с классическими архитектурными изысками…

Вода везде в городе есть, свет есть. Я боюсь, конечно, прогнозировать, но с такими темпами город приведут в порядок почти до состояния «как было», я думаю, к весне, с Божьей помощью», – заявил Стешин.

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