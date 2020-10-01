Мариупольцы поглумились над навязанными городу новыми символами

01.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Бывшая площадь Ленина в Мариуполе, переименованная в 2015-м в площадь Свободы, прошла реконструкцию-декоммунизацию.

Об этом сообщает местный ресурс 0629, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, вместо снесенного в 2014-м году памятника Ленину и коммунистической символики, по инициативе боевиков нацполка «Азов», которые участвовали в захвате города, на площади установили монумент в честь киевского князя Святослава, скульптуру «Противостояние», которая представляет собой металлический шар, пронизанный прямоугольниками.

Появился также траурный мемориал с колоколом в честь погибших при захвате города боевиков и бронзовая стела с дубовыми листьями, по которой должна струиться вода как символ пролитых слез.

«Пока любоваться этим памятником не приходится. Дело в том, что за время выходных памятник подвергся вандализму и часть дубовых листьев была оторвана. Ныне над их восстановлением трудятся рабочие», – говорится в сообщении.

Над площадью также установили 25 белых голубей, которые символизируют количество областей Украины, которые были в ее составе до госпереворота, и так называемый «колокол Мира», с которого был сразу же снят «язычок», потому что местные жители проявили к нему активнейший интерес и слишком часто звонили.

«На прошлых выходных в бронзовый колокол звонили все желающие. Поэтому ныне язычок колокола было решено снять. Он будет вешаться только на специальные события и звенеть в умелых руках. Молчаливый колокол не вызывает особого внимания у горожан, поэтому около него пусто», – отмечается в новости.

Кроме того, начинается и завершается площадь муралами на стенах домов, посвященных теме войны и мира.