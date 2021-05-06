Мариупольские оккупационные власти требуют от Киева оплатить отряды теробороны

06.05.2021, Мариуполь, Вадим Москаленко

Новости Украины

Содержание подразделений территориальной обороны в оккупированных Киевом городах Донбасса гораздо дороже, чем на Украине, а потому должно спонсироваться госбюджетом, а не местными властями.

Об этом на конференции в Мариуполе заявил заместитель городского главы Аркадий Мешков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неопределенность относительно финансирования деятельности подразделении территориальной обороны, перекладывание большого сектора на местный бюджет, является фактором, который может притормозить развитие города.

В конкретном случае, Мариуполя, потому что это дискриминация, потому что Мариуполь и такие города как Мариуполь, которые находятся в зоне ООС, очень нуждаются в создании отрядов территориальной обороны, но финансирование их тут масштабнее, чем условно говоря, в Центральной Украине», – заявил он.

«Поэтому передача любых полномочий по созданию, организации, функционированию отрядов территориальной обороны должно, безусловно, поддерживаться государственным финансированием, полностью обеспечиваться государственным бюджетом, субвенциями, дотациями городов, которым это крайне необходимо», – объяснял Мешков.