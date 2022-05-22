Мариупольский фарс. Что думают люди в окопах. Данные полковника Алёхина
Ход спецоперации на Украине для «ПолитНавигатора» продолжает анализировать полковник Геннадий Алёхин из Харькова, боевой офицер, соратник легендарного генерала Трошева, член Союза писателей России.
Массовая сдача в плен в Мариуполе – ощутимый морально-психологический удар не только по киевскому режиму, но и всей украинской армии. Прежде всего на Донбасском направлении, где в эти дни продолжаются упорные, ожесточенные боестолкновения.
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Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, другие населенные пункты, расположенные на южном фасе Донбасской дуги, – в центре внимания. Судя по поступающей информации с места боев, противник пытается удерживать хорошо укрепленные опорные пункты и узлы обороны. Тем не менее, союзные войска методично, шаг за шагом с помощью артиллерии и авиации переламывают оборонительные рубежи украинских боеспособных бригад.
По данным разведки и сдавшихся в плен офицеров среднего звена ВСУ, потери в войсках противника существенные. С учетом раненых они составляют до пятидесяти процентов (в штатном расписании – рота, батальон).
«Дыры» затыкают слабообученными резервистами и добровольцами теробороны из разных районов центральных и юго-восточных областей. Но «пример» Мариуполя будет оглушительно воздействовать на украинских солдат и офицеров. Несмотря на изощренные придумки пропагандистов Арестовича и других официальных лиц киевского режима, включая президента страны Зеленского.
Не сомневаюсь в том, что пройдет время – на Украине, в странах Запада еще не раз будут обсуждать откровенную лживую изворотливость Киева, «вершину фейкового вброса» об «эвакуации с Азовстали под прикрытием спецслужб и военнослужащих украинской армии». Впрочем, люди в окопах мариупольский фарс понимают уже сейчас.
В ближайшие дни боевая активность союзных войск будет только нарастать В завязавшихся уличных боях, в результате огневых ударов по укрепрайонам и опорным пунктам, районам сосредоточения техники и вооружения, возрастает роль инженерных, ракетных войск и артиллерии. По мнению офицеров запаса, прошедших не одну горячую точку, имеющих за плечами огромный боевой опыт, важно, обладая новыми видами вооружения, активно использовать старые образцы, а также опробированные методы и способы ведения боевых действий.
Бывший начальник ракетных войск и артиллерии группировки войск в Чечне Аслан Куадже считает, что для прорыва эшелонированной обороны противника вполне уместно спланировать ПОЗ (подвижную огневую зону) по трем рубежам (три маневренные артиллерийские группы по зонам). А также потребное и разумное количество дивизионов по числу подразделений, наступающих в первом эшелоне. Такой способ во время чеченской войны применяли артиллеристы в предгорьях и на равнине. Противник терял маневренность и оказывался в огневом мешке.
А вот мнение бывшего начальника инженерных войск 58-армии Анатолия Литовченко. Некоторые диванные эксперты высказали сомнения в применении Ур-77(установки разминирования). А ничего, считает Литовченко, что она(установка) применяется в ходе огневой подготовки? А ничего, что возможно применение дымов? А ничего, что она успешно применялась в более сложных условиях? К сожалению, артиллерия менее эффективна при уничтожении противника в железобетонных сооружениях. УР-77 не только надежно подавляет противника в коридоре 200х200м, но и оказывает мощное морально-психологическое воздействие на большую глубину.
Соглашусь с мнением своих боевых товарищей. Тем более, сейчас в рядах тербатов панические настроения. Взгляды многих устремлены на «Азовсталь».
Спору нет, ни в коем случае не преследуется цель кого-то поучать. Просто мнение настоящих профессионалов, на мой взгляд, не будет лишним. Тем более, в рядах воюющей группировки наших войск – бывшие подчиненные полковников в отставке Куадже и Литовченко.
К северу-востоку от Харькова так и не началось «широкомасштабное контрнаступление ВСУ», разрекламированное всеми СМИ Украины. Мобильные тактические группы противника из числа боеспособных украинских подразделений и боевиков батальона «Кракен» стараются закрепиться в некоторых селах так называемой серой зоны. Оборудуют командные пункты в районе населенных пунктов Старый Салтов и Золочев.
Такие прорывы осуществляются следующим образом. Впереди заходят ДРГ, вторым эшелоном идут нацбаты (которые обычно воюют в медийной сфере), они фотографируются на фоне какого-то пограничного столба и сразу дают комментарий, что они якобы заняли какое-то приграничное село. Учитывая свой богатый криминальный опыт (многие выпущены из харьковского СИЗО и колонии), с «послужным списком» от 10-15 лет и до пожизненного срока, занимаются привычным делом-грабят, убивают, насилуют. Особое внимание обращают к мирным гражданам, пророссийски настроенным, которые успели посотрудничать с военно-гражданской администрацией.
В Старом Салтове хотели повторить «медийную историю» – Буча-2. Не срослось. К тому же – много свидетелей, фото и видео доказательства.
Нацбаты по-настоящему воевать не хотят. Зато в ДРГ входят профессиональные и обученные контрактники ВСУ, а функции снайпера или гранатометчика выполняют западные наемники. Наемники воюют. Наша разведка обнаруживала их в районе Терновой и Старого Салтова.
В целом ситуация там стабилизировалась. Но это не означает, что у нас все благостно. Были обстрелы Курской и Белгородской области. Прилетали мины и одиночные снаряды.
Артиллерия, танки, минометные батареи наших войск наносят массированные удары по огневым точкам и позициям националистов. Затем в дело вступают группы спецназа минобороны и Росгвардии. Так, ночью спецназовцы скрытно выдвинулись к окрестностям селения Терновая и решительным броском, перекрыв выходы к госгранице, уничтожили опорный пункт националистов.
Несколько дней назад противник предпринял попытку атаковать важный в тактическом отношении населенный пункт Слатино. Рядом-федеральная трасса Москва-Симферополь. В составе внушительной маневренной группы ВСУ при поддержке танков, подвижных артиллерийских орудий и минометов, противник наткнулся на позицию мотострелкового подразделения российской армии.
Оборону на этом участке держала группа военнослужащих (11 человек). Два офицера и девять солдат приняли неравный бой. Держались стойко, до подхода основных сил батальона. Выстояли. Уничтожив несколько единиц бронетехники и группу боевиков. Хотя наступавшие пытались окружить наших бойцов с разных сторон, применяя все виды стрелкового оружия, гранатометы, минометы, даже артиллерию. Отличившиеся в неравном бою солдаты и офицеры представлены к высоким государственным наградам. Все живы и здоровы. Продолжают выполнять боевые задачи.
И таких примеров мужества, самоотверженности, проявленных на поле боя, – великое множество.
Разведывательно-диверсионные группы противника не смогли добиться успехов и в направлении Волчанска, Казачья Лопань. Лишь отдельным группам удалось перебраться на противоположный берег Северского Донца. Но и здесь они попали под плотный огонь артиллерии и минометов.
В целом, на Харьковском направлении ситуация стабилизировалась. Российская армия наращивает силы и средства, оперативно подтягивает резервы. По последним данным, наши подразделения спецназа усилили давление в серой зоне.
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