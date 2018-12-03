Мариупольский порт жалуется на миллиардные потери из-за Крымского моста

03.12.2018, Мариуполь, Максим Карпенко

После строительства моста через Керченский пролив порт Мариуполя потерял порядка шести миллиардов гривен.

Об этом на пресс-конференции в Бердянске сообщил начальник морского торгового порта Александр Олейник, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на местный ресурс «0629».

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По словам начальника порта, убытки приносит и задержание торговых судов, которые направляются в украинские порты на Азовском море и их длительная проверка российскими пограничниками, усилившими контроль в Керченском проливе.

«РФ искусственно дестабилизирует ситуацию, делает все, чтобы перевозить грузы через украинские порты стало невыгодно… Делается это для того, чтобы росла социальная напряженность. Они нарушают международное право, не имеют права препятствовать передвижению судов. Потери Мариупольского порта с начала войны – около 6 миллиардов», – заявил Олейник.

Также сегодня стало известно, что после недели простоя и запрета движения через Керченский пролив, в Бердянск направились несколько торговых судов. Об этом в своем блоге сообщил руководитель аналитического сектора zernovoz.in.ua Александр Глущенко.