Мариуполю пророчат статус миллионника у моря – смотреть недвижимость едут даже крымчане
Автобусное сообщение между Крымом и новыми регионами РФ растет. Регулярное сообщение налажено с городами Херсонщины, Приазовья, Донецкой и Луганской народных республик.
Об этом рассказал в эфире «Радио Крым» директор ГУП РК «Крымавтотранс» Вячеслав Мартынов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«На сегодняшний день в новые регионы уже ходит 14 ежедневных маршрутов, осуществляется 21 рейс, и, конечно растёт количество пассажиров. За первое полугодие прошлого года перевезли около 28 тысяч пассажиров, а в этом году уже 41 тысячу. И появляются такие интересные направления, как, например, «Ялта-Харцызск». Есть «Севастополь-Горловка», «Ялта-Стаханов», Бердянск, Мелитополь, Геническ, Скадовск. То есть, в принципе маршрутная сеть потихонечку растёт.
Есть планы на сегодняшний день открыть маршрут в Каховку, и его уже открыли, но пока ещё он не получил все разрешения, которые обычно требуют. Есть там определённые свои нюансы. Но тем не менее, уже нашим крымским пассажирам есть возможность добраться и до Каховки, и это очень радует. Я очень надеюсь, что этих маршрутов будет намного больше, и пассажиропоток, таким образом, сам по себе естественно увеличится и из Крыма в новые регионы, и из новых регионов в Крым», – отметил Мартынов.
Он добавил, что крымчане активно интересуются недвижимостью в новых регионах.
«Есть такие случаи, что крымчане приобретают недвижимость, например, в Мариуполе. Там сейчас очень приемлемые ставки по недвижимости, город заново отстраивается, и у него очень большие перспективы для роста. Потому что, если взять, к примеру Краснодар, то его население перевалило за 1 миллион человек. Потому что тепло, потому что продукты вкусные, только моря южного нет. А в Мариуполе – есть. Тем он и привлекателен, что на юге, в тепле и возле моря», – подчеркнул Мартынов.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.