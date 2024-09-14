Мариуполю пророчат статус миллионника у моря – смотреть недвижимость едут даже крымчане

Автобусное сообщение между Крымом и новыми регионами РФ растет. Регулярное сообщение налажено с городами Херсонщины, Приазовья, Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом рассказал в эфире «Радио Крым» директор ГУП РК «Крымавтотранс» Вячеслав Мартынов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день в новые регионы уже ходит 14 ежедневных маршрутов, осуществляется 21 рейс, и, конечно растёт количество пассажиров. За первое полугодие прошлого года перевезли около 28 тысяч пассажиров, а в этом году уже 41 тысячу. И появляются такие интересные направления, как, например, «Ялта-Харцызск». Есть «Севастополь-Горловка», «Ялта-Стаханов», Бердянск, Мелитополь, Геническ, Скадовск. То есть, в принципе маршрутная сеть потихонечку растёт.

Есть планы на сегодняшний день открыть маршрут в Каховку, и его уже открыли, но пока ещё он не получил все разрешения, которые обычно требуют. Есть там определённые свои нюансы. Но тем не менее, уже нашим крымским пассажирам есть возможность добраться и до Каховки, и это очень радует. Я очень надеюсь, что этих маршрутов будет намного больше, и пассажиропоток, таким образом, сам по себе естественно увеличится и из Крыма в новые регионы, и из новых регионов в Крым», – отметил Мартынов.