Мария Захарова: Свободный мир обязательно победит

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Даже в XXI веке в мире продолжают существовать реальные колонии Запада.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в авторской колонке, опубликованной «Известиями», пишет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она указывает, что в двух статьях Устава ООН, 73 и 74, есть такой редко сейчас встречающийся термин, как «несамоуправляющиеся территории». Официальное их определение — это территории, «народы которых не достигли еще полного самоуправления».

«Фактически, речь идет о колониях. То, что это так, подтверждает утвержденный Специальным комитетом ООН по вопросу о ходе осуществления Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам («Специальный комитет 24») предварительный перечень территорий, подпадающих под ее действие. ООН уполномочен регулярно обновлять и публиковать перечень «несамоуправляющихся территорий», чьи народы до сих пор находятся в колониальной зависимости от метрополий. Последний раз он обновлялся всего три месяца назад — 10 мая. В «Специальном комитете 24» насчитали 17 колоний», – пишет Захарова.

Она называет их все: три у США (Виргинские острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Гуам); две у Франции (Французская Полинезия, Новая Каледония); десять у Великобритании (Ангилья, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Острова Кайман, Мальвинские острова, Монтсеррат, Остров Святой Елены, Острова Теркс и Кайкос, Гибралтар, Питкэрн).

«Когда британский монарх «извиняется» за колониальные преступления своих предков в Африке и других частях света, он точно помнит, что даже по оценкам ООН, где у Британии вообще-то еще есть вето в Совете Безопасности, он всё еще — глава колониальной страны. Причем за эти колонии его правительство готово убивать и умирать (вспомните относительно недавнюю Фолклендскую войну). Но и это еще не всё. В США есть силы, которые борются за то, чтобы признать народами, не имеющими своего управления, например, племена Аляски. Так, организация Alaska Inter-Tribal Council добилась в 1994 году признания 227 племен Аляски на федеральном уровне. Это очень медленный процесс, но он идет. В 2001 году племена получили право общаться с властями США по принципу «государство-к-государству». Неплохое решение для страны, которая начала свое существование с кровавого геноцида коренного населения», – указывает дипломат.

Она подчеркивает, что бесконечно подавлять независимость и суверенитет народов колониальные державы не могут и предлагает взглянуть, «корежит Париж, когда что-то в Африке происходит не по его сценарию».

«Но свободный мир обязательно победит, и процесс деколонизации, однажды начавшийся, не будет завершен, пока последняя из несамоуправляющихся территорий не обретет независимость, как уже произошло с Новыми Гебридами (Вануату), Фернандо-По (Экваториальная Гвинея), Британским Гондурасом (Белиз), Басутолендом (Лесото), Бечуаналендом (Ботсваной), Гамбией, Фиджи и многими другими странами. Когда-то также обладавшими статусом несамоуправляющихся территорий, а теперь свободно распоряжающихся своей судьбой», – резюмирует Захарова.