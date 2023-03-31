Маркелов потребовал наказать издание православного олигарха Малофеева

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Военный журналист и бывший депутат Госдумы Михаил Маркелов потребовал привлечь к ответственности подконтрольное бизнесмену Константину Малофееву издание «Царьград» по статье о дискредитации российской армии.

Причиной стала публикация на сайте «Царьграда», в которой авторы обвиняют руководство Минобороны РФ в попытке уничтожить добровольческое движение. Так в материале трактуется указ министра обороны Сергея Шойгу, согласно которому теперь в добровольцы будут брать только тех, кто прошел срочную службу, врачебную комиссию и не имеет судимости.

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Маркелов публикует в своем блоге аргументы, объясняющие необходимость ужесточения требований к добровольцам. В противном случае армия превратится в отряды ОПГ, а не военную машину. Отправка же на фронт уголовников или инвалидов с оружием в руках больше напоминает махновщину, которой не место на фронте.

«Царьград» тут разразился статьей о нашем добровольческом движении, о добровольцах, которые воюют на фронте, защищают нашу страну. Главный посыл – о том, что Министерство обороны делает все, чтобы убить добровольческое движение. Набросились на министра обороны. Ребята, вы чего там, охренели, что ли? Вы там с ума все посходили что ли? Как у вас с головой? Где наши доблестные спецслужбы, где возбуждение статьи о дискредитации Вооруженных Сил? Что это за вседозволенность? Люди на фронте, а вы сидите в ваших кабинетах и устраиваете военно-политические интриги. Если вы не можете заткнуться, то надо сделать так, чтобы это сделали люди с определенными полномочиями», – не сдерживая эмоций, заявил Маркелов.