Маркив был и останется садистом и нацистом – эксперт

04.11.2020, Киев, Игорь Петров

Участник АТО Виталий Маркив, оправданный по решению Апелляционного суда в Италии, где он отбывал заключение за убийство итальянского журналиста, не заслуживет того, чтобы из него делать героя.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности.

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«Для всех думающих людей Маркив останется садистом и нацистом, каким он всегда был по своей сути. Вероятно, для господина Авакова и его окружения это нормально, когда человек себя связывает с нацистской символикой, фотографируется с пленными, которых он пытает и пр.

Маркив сам по себе – патологическая личность и такие люди не украшают нашу страну.

Теперь он вернулся, из него начали лепить одновременно жертву и героя, демонизируя итальянское правосудие. Мы ведем себя как жуткие провинциалы. Аваков, под чьим руководством процветает организованная преступность и Украина вышла на первое место по преступлениям в Европе, не видит бревна в своем глазу и устраивает шоу из дела Маркива.

Зачем все эти заявления, угрозы, которые звучали все это время и пр? Но, к сожалению, это типично для Украины. Все решения судов, которые нас не устраивают, объявляются политическими преследованиями. И теперь, вернувшись в Украину, Маркив тут же начинает бросаться какашками, заявлять, что он намерен привлечь к ответственности виновных в его заключении», – сказал Сергей Шабовта.