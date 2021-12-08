Марков: Американцы не врут – российские войска могут войти на Украину уже в январе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Ввод российских войск на Украину не является выдумкой американских политтехнологов перед встречей президентов Путина и Байдена, а вполне реален в январе следующего года.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Я не думаю, что это чисто американские фантазии… Я думаю, что угроза ввода российских войск действительно существует. С этим и были связаны эти переговоры», – уверен Марков.

Он считает, что на переговорах Россия поставила два основных условия США. Она потребовала, чтобы американцы демонтировали строящиеся военные базы в Очакове, Бердичеве и секретно в Харькове, на которых планируется разместить ядерное оружие.

«Американцы должны демонтировать те военные базы, которые они строят, разрушить эти сооружения и создать правовой прозрачный механизм, чтобы мы могли убеждаться, что эти новые базы строиться не будут – ни там, ни в других местах», – рассуждает Марков.

Вторым условием Москвы, по его мнению, было выполнение Киевом Минских соглашений.

«С чем может быть связано будущее развитие событий вполне радикальное. Я думаю, в декабре-январе вполне может состояться. Их словам мы не верим. Гарантии – это действия, то есть реализация Минских соглашений. Насколько я понимаю, Путин сказал: господин Байден, мы знаем, что Киев хочет выполнять Минские соглашения, а вы им запрещаете это делать, снимите этот запрет», – сказал Марков.

Политолог полагает, что президент Украины Владимир Зеленский будет рад такому исходу.

«Да, мечтает. И Порошенко мечтал. Если Зеленский выполняет Минские соглашения, Донбасс превращается в аналог Приднестровья. Война прекращается, нормальное экономическое взаимодействие. Зеленского на руках внесут в президентский дворец. Националистов легко подавить. Они на зарплате. Они рассеются как мираж», – утверждает политолог.

В случае невыполнения американцами условий Москвы, по его прогнозу, последует обострение в Донбассе.

«Что может произойти, если американцы не снимут запрет Зеленскому. Я думаю, Россия может начать процесс признания ЛДНР…. После этого наступают ВСУ на Донбасс, тогда входят российские войска…. Ключевой момент – как поведут себя офицеры ВСУ. По некоторым оценкам, 65-70% готовы перейти на сторону России в случае, если их семьи будут находиться на контролируемой Россией территории. Прямо сейчас военная контрразведка Украины создает списки семей военнослужащих, будет их перевозить в Львовскую область», – заявил Марков.