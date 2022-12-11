Марков: «Бриттни Грайнер еще устроит Байдену пророссийские выступления»

Вернувшийся по обмену приговоренный в США к 25 годам тюрьмы Виктор Бут – человек государственного уровня, тогда как выданную взамен американскую баскетболистку Бриттни Грайнер ждут на родине большие неприятности.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обмен – явно наш успех. Мы своего взяли. Какой он бизнесмен? У нас не вписывались бы за этого Бута на самом высшем уровне, если бы он не имел отношение к государству. С моей точки зрения, это наш разведчик, который продавал оружие тем, кто воевал против союзников американцев, а также продавал нейтральным странам и продвигал позиции российского ВПК. Американцы хотели, чтобы им противникам не продавали, а всяким таким, к которым они не имеют отношения никакого, чтобы там продавали только их американское оружие. Поэтому они решили выкрасть Бута, сдали таиландским властям, забрали его от таиландских властей», – сказал эксперт.

«Очевидно же, нашего разведчика забрали. А отдали им чего? Отдали им девчонку, спортсменку. Поймали её на лёгких наркотиках. Она ещё и пророссийская, между прочим. Она сколько лет играла у нас в Екатеринбурге в баскетбольной лиге. И, в общем-то, хорошо относится к России. И там ещё будет с пророссийскими выступлениям. На неё в Америке хотят подать в суд за то, что она помогала России, когда сидела в тюрьме. Там анекдотическая ситуация – они говорят, что всех российских заключённых заставляют шить военную форму для российской армии. Значит она тоже шила форму для армии, которая вторгалась в Украину. Возникает вопрос – почему такой неэквивалентный обмен? Есть несколько объяснений. Одно заключается в том, что это для нас кажется неэквивалентно. Кто такой для Байдена герой, офицер, разведчик – тьфу! А вот лесбиянка чёрная, наркоманка – это в самом тренде в США», – рассказал Марков.