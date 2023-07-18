Марков: Цель теракта на Крымском мосту – столкнуть РФ с Турцией и запустить корабли НАТО

Теракт на Крымском мосту непосредственно связан с «зерновой сделкой», и его конечная цель – столкнуть российский и турецкий Черноморские флота и добиться захода в Черное море кораблей НАТО.

Об этом в эфире «Первый Севастопольский» завил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается терактов и их связях с «зерновой сделкой», очевидно, что связь есть, поскольку теракт произошёл как раз в последний день «зерновой сделки». Но в чем эта связь, пока единой какой-то позиции нет. Возможно, связь такая: они полагали, что Россия хочет продлить «зерновую сделку», это может произойти, Эрдоган может уговорить Путина, и они не хотели, чтобы эта «зерновая сделка» была продлена. То есть этим терактом они хотели оскорбить, унизить Россию и вынудить ее все-таки выйти из этой «зерновой сделки». Возможно также, что этот гуманитарный коридор использовался для этой атаки. Если это так, это означает, что у них есть план какой-то на случай выхода России из «зерновой сделки», который они хотят реализовать. Поэтому нам нужно аккуратненько постараться понять, в чем этот план», – считает Марков.

По его мнению, отчасти этот план уже зафиксировал президент Зеленский, заявив, что владельцы судов готовы просто вывозить зерно из украинских портов, и Россия ничего не будет в состоянии сделать.

«Тем самым, Россия продемонстрирует свою военную, политическую слабость, слабую волю, никак не сможет свои интересы отстоять. И это будет сигнал всем остальным странам не принимать в учет интересы России – она слабая, уходящая страна, которая готова потерпеть поражение. Этот план работает частично, и у нас есть люди, которые работают на этот план, к сожалению. И они сейчас делают заявления, что Россия готова в любой момент вернуться к выполнению «зерновой сделки». Это значит, что портовая инфраструктура не будет разбита, потому что – если она будет разбита, вернуться к «зерновой сделке» невозможно. Хотя мне кажется, возможность такая есть», – отметил Марков.

Он пояснил, что для вывоза украинского зерна можно использовать российский порт Мариуполь, взымая, естественно, плату за транзит.

«Но я-то что-то сомневаюсь, чтобы на такое жесткое решение наши пошли. Скорее, все-таки, будут ждать, ждать, ждать… и вот таким образом унизить Россию, подталкивая Путина к переговорам, чтобы через три месяца потом сказать: ну вот, опять нас обманули, 3-4 месяца пользовались спокойно, а потом всё-таки ни на какие уступки не пошли», – указал политолог.

«Второй вариант, если Россия предпримет какие-то более-менее жесткие действия, они хотят, чтобы пошел процесс столкновения российского и турецкого Черноморских флотов. Чтобы Россия и Турция из нынешней ситуации такого благожелательного нейтралитета, когда Турция и Объединенные Арабские Эмираты являются на сегодня главными каналами, через которые мы обходим антироссийские санкции, чтобы этот канал был перекрыт. И, более того, сильные турецкие военные подразделения может быть даже подключить к проведению непосредственных военных действий против России. Это второй вариант, спровоцировать такие военные столкновения между российским и турецким Черноморскими флотами», – продолжил он.

Еще два варианта предусматривают заход кораблей НАТО в Черное море, что сейчас невозможно по конвенции Монтрё.

«Третий вариант, который хотят видимо реализовать, это, значит, в случае если мы заминируем эти порты. В этом случае будет международная операция по разминированию. То есть ряд кораблей НАТО войдет, и они будут разминировать. Таким образом, план – непосредственно тянуть НАТО к боевым действиям», – уточнил Марков.

«Четвертый вариант, если будут какие-то наши действия против кораблей, обвинить Россию в международном пиратстве и ввести международные военные силы НАТОвские для конвоя этих судов. Таким образом, резко усилить присутствие в Черном море кораблей НАТО. Вот такие как бы варианты представляются, и надо нам подумать, как этих вариантов избежать, не попасть в эти ловушки и идти по своему варианту. Мне кажется, что самый хороший вариант – как можно быстрее и жёстче раздолбить эту портовую инфраструктуру», – заключил эксперт.