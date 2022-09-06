Марков: На G20 лететь нельзя. Британцы могут сбить самолет с Путиным

06.09.2022  11:17 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 1361
 
Великобритания, Дзен, Политика, Россия, Терроризм


Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс вполне способна организовать военную провокацию или даже теракт в отношении президента России Владимира Путина. Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Маркова, президенту России Владимиру Путину не стоит лично ехать на саммит «Большой двадцатки», который запланирован на Бали 15-го ноября этого года.

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс вполне способна организовать военную провокацию или даже теракт в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Не исключено, что она будет устраивать военные провокации. Как, помним, Борис Джонсон устраивал военные провокации, рядом с Севастополем корабль пускал. Не исключено, что сейчас она поставит на поток такого рода военные провокации… Сейчас, я думаю, она сконцентрируется на том, чтобы устраивать Путину провокации на «Большой двадцатке». Я вообще беспокоюсь, что Владимир Путин поедет на «Большую двадцатку».

С таких людей, как Лиз Трасс станется, и они могут попытаться сбить самолет с нашим президентом. Потому что ну что, они собьют самолет где-нибудь над восточным каким-нибудь морем, организовать могут чисто с технической, военной точки зрения – ну что, мы будем ядерную войну устраивать что ли? Навряд ли», – считает эксперт.

«Поэтому они демонизируют Путина, считают его исчадием ада. Для них очень важно одновременно показать пример, что они могут убить кого угодно, даже главу ядерной державы. Поэтому я лично категорически против того, чтобы Владимир Путин ехал на «Большую двадцатку», – заявил Марков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть