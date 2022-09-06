Марков: На G20 лететь нельзя. Британцы могут сбить самолет с Путиным

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Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс вполне способна организовать военную провокацию или даже теракт в отношении президента России Владимира Путина. Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Маркова, президенту России Владимиру Путину не стоит лично ехать на саммит «Большой двадцатки», который запланирован на Бали 15-го ноября этого года.

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«Не исключено, что она будет устраивать военные провокации. Как, помним, Борис Джонсон устраивал военные провокации, рядом с Севастополем корабль пускал. Не исключено, что сейчас она поставит на поток такого рода военные провокации… Сейчас, я думаю, она сконцентрируется на том, чтобы устраивать Путину провокации на «Большой двадцатке». Я вообще беспокоюсь, что Владимир Путин поедет на «Большую двадцатку». С таких людей, как Лиз Трасс станется, и они могут попытаться сбить самолет с нашим президентом. Потому что ну что, они собьют самолет где-нибудь над восточным каким-нибудь морем, организовать могут чисто с технической, военной точки зрения – ну что, мы будем ядерную войну устраивать что ли? Навряд ли», – считает эксперт. «Поэтому они демонизируют Путина, считают его исчадием ада. Для них очень важно одновременно показать пример, что они могут убить кого угодно, даже главу ядерной державы. Поэтому я лично категорически против того, чтобы Владимир Путин ехал на «Большую двадцатку», – заявил Марков.