Марков: Надо брать Одессу – без неё Украина Западу не нужна

Новости Украины

Без выхода к Чёрному морю, Украина для Запада не представляет ни малейшей ценности.

Об этом в эфире интернет-канала политолога Олега Бондаренко заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одесса – ключевой регион. Если бы они потеряли Одессу, они потеряли бы Чёрное море, для них это было бы критично, тем более там, рядом Приднестровье, где тоже бы встали люди. Если бы мы взяли Одессу, автоматически Херсон и Николаев отошли бы нам. Без Крыма и Чёрного моря Западу вообще не нужна Украина. Янукович – подонок, который продал нас всех за деньги, за 15 миллиардов долларов, которые ему обещали арестовать, если он не сдаст страну. Для меня Парубий и Турчинов – враги, я их ненавижу, а Янукович – гадость, которую я презираю, он предатель», – сказал Марков.

Кроме того, одесский политик рассказал, как после государственного переворота в Киеве в 2014 году из него пытались сделать ручного лидера «пророссийской оппозиции».

«Меня не освобождал Евромайдан, я их просто надурил. С политической точки зрения, я был для них идеальный кандидат на управляемую пророссийскую позицию. Когда я находился в тюрьме, ко мне присылали людей от Турчинова и многих других, в тюрьме я говорил с Порошенко по телефону, они говорили: «Приезжай в Киев, ты восстановлен». Они понимали, что пророссийский электорат никуда не денется, и им нужно управлять. Деньги нужны, и мы постоянно в них нуждаемся, но есть вещи, которые нельзя продавать. Мы всегда побеждали, потому что у нас есть нечто важнее денег, это сакральные вещи. Как можно отдать Киев, там лежат мощи Ильи Муромца, пока Киев оккупирован, но я надеюсь, что мы его вернём», – заявил Марков.

Также, бывший депутат добавил, что пора очистить Киев и Одессу от бандеровцев.

«Я смотрю на парад 9 мая и на Бессмертный полк, дух захватывает, но я считаю, что наши деды переворачиваются в гробу, потому что в то же время в городах-героях Одессе и Киеве маршируют бандеровцы. Что мы празднуем какую-то полу-победу? Мы не имеем права, пока мы не вернули всё то, за что отдали жизни наши деды и прадеды, в полной мере считать себя достойными потомками и преемниками их славы», – заключил Марков.

Отметим, что интервью Игоря Маркова было записано политологом Олегом Бондаренко в рамках подготовки новой книги «Русская весна»: уроки и ошибки». Издание будет включать несколько десятков злободневных эссе и бесед с основными героями того времени.

Автор обещает, что, помимо Маркова, возьмет интервью у Владислава Суркова и Алексея Чалого, Александра Бородая и Игоря Стрелкова, Сергея Аксенова и Сергея Меняйло, Николая Азарова, Дениса Пушилина, Юлии Чичериной, Олега Царёва и других.