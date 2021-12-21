Марков назвал дату начала российско-украинской войны

21.12.2021  19:59 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Китай, Общество, Политика, Провокации, Россия, Спорт, США, Украина
Новости Украины

США заставят Украину совершить военную провокацию в Донбассе к началу зимней Олимпиады в Пекине.

Об этом в своем телеграм-канале написал российский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США заставят Украину совершить военную провокацию в Донбассе к началу зимней Олимпиады в Пекине....

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«Вероятное время 20-е числа января и начало февраля 2022 года. 4 февраля начинаются олимпийские игры в Китае. В день начала олимпийских игр в Пекине в 2008 году по отмашке из Вашингтона младший союзник США Саакашвили начал военные действия в Южной Осетии.

В дни олимпийских игр в Сочи США совершили государственный переворот в 2014. Россия так дорожила своими играми в Сочи, что не вмешивалась в критически важные дни. А потом поздно было. Расчёт полностью удался.

Сейчас, в 2022, расчёт видимо будет, что Россия не захочет обижать своего главного союзника Китай и поэтому не будет предпринимать никаких жёстких действий, которые могут испортить китайским союзникам их большой праздник.

Сейчас из Вашингтона фактически подтверждают эти даты, когда говорят, что по данным американской разведки у США есть 4 недели, чтобы предотвратить российское вторжение. Как раз начинаются 20 дни января», – написал Марков.

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