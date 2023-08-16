Марков негодует: Из украинских портов зерно будут вывозить без разрешения России

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Осмотр в Чёрном море сухогруза «Сукра Окан», следовавшего под флагом Палау в украинский порт Измаил, не значит ровным счетом ничего. Если судно загрузится украинским зерном и его вывезет, это будет означать, что зерновая сделка работает и без России, о чем твердит Зеленский.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь несколько моментов. Во-первых, Палау – это офшорное такое государство, а все офшоры находятся под контролем американцев и британцев, их крупных корпораций и правительств. Поэтому такой квази американо-британский корабль был», – подчеркнул он.

«Во-вторых, мы очевидно подозреваем, что они возят туда оружие и поэтому проверяем. Правильно сделали, что дали предварительные выстрелы и были готовы применить оружие, чтобы по-настоящему остановить этот корабль, проявили как бы волю. Но дальше возникает такой момент – его туда пропустили. Да, он туда не повез оружие, это хорошо. Но он повезет зерно, и получается, что можно спокойно без участия России вывозить зерно из украинских портов. И участие России будет в этом случае как-то проверять, но ничего такого не будет. Получается, что зерновую сделку украинцам можно делать без России. Поэтому вот таких проверок недостаточно. Нужно, чтобы они не ходили за зерном. Потому что если это будут просто проверки, то получается, что Зеленский прав, и можно проигнорировать Россию и можно спокойно украинское зерно вывозить, а российское зерно продолжат блокировать», – указал Марков.

Он напомнил, что речь идет не об ограничении экспорта украинского зерна, а о борьбе за экспорт российского зерна.

«До событий на Украине доля украинского зерна на мировом рынке была 10%, а российского 18%. Плюс у нас еще минеральные удобрения, мы 60% вместе с Украиной делали. Поэтому мы более чем в два раза превышали значение для мирового рынка зерна, нежели украинское зерно. А сейчас, когда Украина потеряла существенную часть зернопроизводящих регионов, где часть из них отошли к России, в некоторых продолжаются интенсивные боевые действия, то это пропорция российского зерна стала превышать украинское в четыре раза», – подчеркнул Марков.

Стоит заметить, что из украинских портов, в частности на Дунае, периодически зерно иностранными судами вывозится, что, возможно, неизвестно московскому политологу.