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30.08.2021 14:36 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Одесса, Политика, Турция, Украина
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Марков: «Одесса стала секс-курортом для турок»

Новости УкраиныПрибывающие в Одессу ради секс-туризма турки – вот и все обещанные президентом Украины Владимиром...

Прибывающие в Одессу ради секс-туризма турки – вот и все обещанные президентом Украины Владимиром Зеленским иностранные инвестиции.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил  бывший депутат Верховной рады от Одессы Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши деды в гробу переворачиваются, когда самолёты НАТО пролетают над городами-героями – Киевом, когда в городе-герое Одессе заходят и хозяйничают натовцы. Одесса, мой родной, любимый город, превратился в город для секс-туристов из Турции», – заявил политик.

«Сегодня турки приезжают – вот и все инвестиции. Он же об этом не расскажет, Зеленский. О том, что не украинцы в Турцию… вот, россияне все едут отдыхать в Турцию, как бы это не комментировать, а турки едут на секс-туризм на Украину, в Одессу», – рассказал Марков.

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