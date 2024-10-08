Марков: После Путина придет не Стрелков, а Мишустин

Елена Острякова.  
08.10.2024 14:41
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия


Президент РФ Владимир Путин передаст власть умеренно прозападному политику после того, как завершит СВО победой.

Об этом политолог-патриот Сергей Марков заявил в интервью ютуб-каналу беглого олигарха-иноагента Михаила Ходорковского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин передаст власть умеренно прозападному политику после того, как завершит СВО...

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«Путин хочет выполнить свою миссию, закончить победой в какой-то мере эту войну, привести дело к миру и передать власть новому поколению тех людей, которые занялись бы модернизацией страны. Для этого нужны совсем не Срелковы, а люди типа Мишустина. Способность использовать западные модели, не отталкиваться совсем, понимая, что есть у нас мощный конфликт, но быть ориентированным не на то, чтобы страна заперлась в крепости, а открыто участвовала в развитии глобального мира – это с точки зрения нынешней элиты приоритет», – сказал Марков.

Он считает, что люди типа бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова и покойного лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина могут прийти к власти в России только в случае распада ее государственности.

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