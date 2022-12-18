Марков предложил поучиться у Киева поддержке волонтеров

В России необходимо наказать людей, которые провалили подготовку экономики перед началом СВО. Даже на сегодняшний день так и не налажено производство необходимых вещей для российских военнослужащих.

Об этом во время пресс-конференции в Москве заявил политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что сегодня нужно? Мне прям пишут: «На что я должен выслать деньги?» Это термобелье. Одно из важнейших, наступает зима. Сейчас есть современная синтетика, лучше, чем хлопок, цивилизация вышла на новый уровень, когда синтетическая одежда стала лучше, чем натуральная. Второй большой блок – это зимняя обувь. Одна из важнейших вещей, которая там нужна – это такие большие сапоги резиновые, теплые, типа, как ходят на зимнюю рыбалку рыбаки. Маскировочные костюмы необходимы. Кроме того, средства связи. Они двойного назначения, разведчики просят на 20-25 километров, чтобы средства брали, потому что то, что им выдают – это не вполне достаточно», – рассказал Марков.

Он отметил, что амуницию можно заказать в Китае, если не получается произвести тут.

«Честно говоря я не понимаю, почему наша промышленность, а война идет 9-10 лет [так в оригинальной цитате], не может наладить производство сапог и термобелья? Ну, у меня нет понимания. Я так понимаю, что такие решения нужно было принимать еще тогда весной. Мне представляется, пора уже не просто решения принимать, наказать кого-то надо в конечном итоге за то, что сделано. Не будем просить, чтобы наказывали генералов. Генерал важный такой, в него столько вложено. Но люди, которые провалили подготовку экономики. Не будем в военные дела вмешиваться, но с точки зрения экономики, те, кто завалил это дело, нужно делать. Нам нужна военная мобилизация не всей экономики, но многих секторов экономики, те, которые нужны. Еще вещь, которую я не понимаю. Ну хорошо, завалились с этими сапогами и термобельем, почему у китайцев нельзя заказать? Они для всего мира производят», – возмутился политолог.

Он добавил, что в аналогичной ситуации на Украине волонтеров поддерживает правительство уже восемь лет, чему следует поучиться и России.

«У них волонтерство поддерживается правительством уже восемь лет. Это большая правительственная программа поддержки волонтеров. Они имеют все возможности это делать. У нас, к сожалению, этого нет. Не надо бояться учиться у врагов, в том числе у киевской хунты. Хорошие вещи взять и быстренько применить. Это волонтерское движение будет основой общественно-политической системы России на ближайшие годы», – добавил Марков.