Марков: Приднестровье хотят отдать Украине

30.05.2022  17:46 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия, США, Украина
Новости Украины

США и Румыния сходятся в том, что Молдова должна быть присоединена Роумынией, но расходятся во мнении о судьбе Приднестровья.

Об этом в эфире «Общественной службы новостей» заявил политолог Сергей Марков , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США и Румыния сходятся в том, что Молдова должна быть присоединена Роумынией, но расходятся...

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«Румыны хотели бы забрать Молдавию себе, но не брать Приднестровье. Они не хотят вступать в войну с Россией, у них очень плохие воспоминания времен Второй мировой войны, и они не хотят повторять этой истории. Майя Санду тоже не хочет, чтобы была война. Но американцы за то, чтобы Молдову забрали вместе с Приднестровьем», – сказал Марков.

По его словам, месяц назад США и Румыния сошлись на том, что Приднестровье заберет себе Украина, однако против этого выступила президент Молдовы Майя Санду.

«Сейчас американцы предложили компромисс: пусть украинцы заберут себе Приднестровье. Заодно и Путину показать кузькину мать: создать второй фронт, оттянуть войска. Тут появляется Майя Санду: может не надо войны на территории Молдовы, если тут появятся русские войска, от нас мокрое место останется. Уперлась рогом: не дам», – сказал Марков.

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