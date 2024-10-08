Марков пришел на канал Ходорковского и отругал ведущего

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Российский политолог-патриот Сергей Марков дал интервью ютуб-каналу беглого олигарха-иноагента Михаила Ходорковского.

Он начал с того, что отругал ведущего с двумя серьгами в ушах, когда тот произнес слово «пропагандисты», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы вас просил не использовать термин «пропагандисты», поскольку он является частью системы политических репрессий против журналистов и экспертов типа меня скромного. Это все равно как называть евреев жидами или участниками сионистко-массонского заговора. Это уже является неким обоснованием политических репрессий. Это терминология неправильная. Когда вы сказали «пропагандисты» в отношении людей с другими взглядами, вы тем самым сказали: я поддерживаю массовые политические репрессии. Это мне кажется неправильным. Хотя, кто знает, может, вы и поддерживаете массовые политические репрессии», – сказал Марков.

Он считает использование слова «пропагандисты» «неприличным и предательством демократии».