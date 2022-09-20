Марков призвал Россию начать прокси-войну против НАТО
НАТО ведет против России неконвенциональную войну, используя в качестве ресурса украинскую армию как своих прокси.
Об этом в эфире телеканала «Первый севастопольский» заявил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Маркова, если население ДНР гибнет от французского оружия, то армия республики имеет право ответить Франции.
«Нет никаких провокаций со стороны НАТО – есть массированная война НАТО против России сейчас. Причем, война эта неконвенциональная, прокси-война. Они создали свою прокси-армию в лице Украины и ведут войну неограниченными методами. В том числе, методами ядерного терроризма, в том числе взрывами, убийствами и прочее.
Нам нужно перестать закрывать глаза на эту реальность и мы должны формировать свои прокси и начать также… эти прокси должны вести неконвенциональную войну», – сказал эксперт.
«Если в Донецке людей убивают из французского оружия, то донецкие люди имеют право все, что угодно делать. Все, что угодно. Я не буду говорить дальше, объяснять, чтобы проблем не возникло, но мы должны вести такую же войну, которую ведет НАТО против нас», – заявил Марков.
Спасибо!
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