Марков призвал власти РФ не провоцировать очередной реформой протесты накануне выборов

13.10.2020, Москва, Елена Острякова

Изменения в системе страховой медицины в России в ситуации второй волны коронавируса могут вызвать в России массовые протесты.

Об этом в своем «фейсбуке» написал близкий к Кремлю политолог Сергей Марков, критикуя «закон об ОМС», проект которого внесен в Госдуму РФ Минздравом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идет вторая волна эпидемии. Сейчас системе требуется работать на всю мощность. Во время эпидемии проводить любые реформы в системе здравоохранения губительно. Наложится усталость населения от второй волны коронавируса, падение доходов, рост безработицы. Как итог – нарастание протестных настроений.

Чем обязательно воспользуется оппозиция. Триггером может стать все, что угодно: резонансная врачебная ошибка, неправомерное требование оплаты, отказ в медпомощи, приписки в медкарте, неэтичное поведение врачей. Худшее, что может случиться – экономический и социальный протест перерастет в политический.

Риски таких «реформ» накануне нового электорального цикла неоправданно высоки. Население еще не «переварило» пенсионную реформу. «Стресс-тест» реформой медицины система может не выдержать», – написал Марков.

Законопроект предполагает два основных новшества. Первое связано с радикальным сокращением финансирования частных страховщиков из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) — с 1-2 процентов от общей суммы средств в управлении компании до 0,5-1 процента. Эти деньги призваны компенсировать расходы страховщиков на ведение дел и фактически служат источником получения прибыли.

Вторая инициатива в рамках законопроекта касается передачи полномочий частных страховщиков в части контроля за деятельностью федеральных медицинских учреждений ФФОМС. В этом случае фонд будет самостоятельно следить за качеством услуг, а у страховых компаний останется возможность работать с клиниками на региональном и муниципальном уровне.