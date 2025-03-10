Марков раскусил, какие мотивы движут Трампом-миротворцем
Получить Нобелевскую премию мира и избавиться от убыточного актива в виде украинского военного конфликта – такие цели преследует президент США Дональд Трамп.
Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Отношение Трампа к войне на Украине состоит из нескольких уровней. Первый – общегуманитарный. Он хочет, чтобы прекратилась гибель сотен тысяч людей, чудовищное крошево на 1000-километровом фронте. Это разумно, и мы полностью поддерживаем.
Второй, как я думаю, Трамп хочет войти в историю, как миротворец. Хочет получить Нобелевскую премию мира. Для него это совсем не абстрактно, потому что, насколько я понимаю, он хочет, чтобы следующим президентом была его дочь Иванка Трамп. Если он получит Нобелевскую премию мира, её шансы значительно повышаются. Возможно, она станет первой женщиной – президентом США», – отметил он.
Третий уровень проблемы, по словам эксперта, заключается в модели Нью-Йоркского риэлтора: Трамп просто хочет сбросить убыточный актив, которым является украинская война. Потрачено 350 млрд долл из американского бюджета, и перспектив на победу у ВСУ нет.
«Поэтому убыточный актив должен быть продан кому-нибудь по максимально возможной цене. Он нашёл, как ему кажется, двух лохов – это непосредственно руководство Украины, которому Трамп продаёт этот конфликт за сделку по редкоземельным металлам, и это европейские лохи, которые должны купить этот актив. Он считает, что мы тоже купим мир на Украине, за который будем платить различными способами. Это его подход.
При этом он хочет много получить от того, что остановит войну на Украине. Поэтому мы с ним должны торговаться и сделать так, чтобы за это заплатили по максимуму европейцы, украинцы. А мы, скорее, участвовали в разделе этого неприбыльного актива, нежели в оплате его американцам», – заключил Марков.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: