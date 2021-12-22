Марков расписал, чем обернулась война Европы с Газпромом

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Новости Украины

В результате резкого роста цен на газ страны Европы, зависящие от импорта этого топлива, получат многочисленные удары по всем отраслям экономики. Предприятия, не выдерживающие высоких тарифов, будут вынуждены закрываться, а без работы останется большое количество населения.

Все это – результат политики западных лидеров, которые не хотят наладить нормальную работу украинской газотранспортной системы и запустить газопровод «Северный поток-2», который построила Россия.

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Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Сергей Марков.

«Ну, будет в Европе немножко холоднее, повысится стоимость одеял процентов на 200-300, теплых шерстяных носков и прочей такой атрибутики. Я думаю, что несколько десятков тысяч человек умрут раньше времени от инфаркта и инсульта, поскольку холодно, происходит сужение сосудов и провоцирование в холодные зимы инфарктов и инсультов. Плюс, несколько тысяч бизнесов не смогут выдержать таких высоких цен на энергию и закроются, люди останутся без работы. Потребуются субсидии, которые не пойдут на здравоохранение, образование, технологии, снизится развитие. То есть, эффекты будут очень многочисленными, негативными, мелкими, распределенными по всей экономике. Причина этих высочайших цен на газ – неадекватность правительств европейских стран, которые ведут совершенно неадекватную энергетическую политику. Они борются за экологию, но в результате получают экологический ущерб. Вот, они не могут запустить «Северный поток-2», обеспечить нормальное функционирование украинской газотранспортной системы, а в результате – газа поступает значительно меньше, чем могло бы быть. Но это чисто их политический провал, ведь газ – это не только очень важный для экономики, но еще и экологически выгодный вид топлива. Перед этим они закрыли во многих странах атомные станции – все это привело к тому, что сейчас у них происходит расконсервация угольных шахт и ТЭЦ, работающих на угле, массовая закупка угля. А это самый экологически грязный вид топлива. Но что поделать, теперь будет так», – заключил Марков.