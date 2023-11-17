Марков рассказал, как США будут избавляться от Украины

Украину не примут в НАТО – ни по частям, ни под предлогом. США склоняют европейских чиновников принять Украину в ЕС, потому как намерены полностью снять с себя заботу о киевском режиме.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил гендиректор «Института политических исследований», депутат Госдумы V созыва Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это так называемый план Киссинджера–Фукуямы, суть которого в том, чтобы просто заморозить конфликт там, где он есть. И при этом не признавать новые территории, вошедшие в состав России. И при вступлении Украины в НАТО гарантии этим территориям, которые сейчас находится под контролем России, не давать. А только той территории, которая останется под контролем Киева. С моей точки зрения, это крайне невыгодно России, потому что мы будем иметь абсолютно злобное государство, такой огромный ИГИЛ. Собственно, американцы не скрывают того, что они хотят сделать отношения между Россией и Украиной, как между палестинцами и израильтянами. Кстати сказать, палестинцы и израильтяне – это родственники. Потому что палестинцы – это в общем-то большей частью бывшие евреи. И первые лидеры сионизма, которые стремились создать еврейское государство, они не хотели бороться с палестинцами – они надеялись палестинцев опять интегрировать в еврейский народ Израиля, поскольку видели в них своих ближайших родственников. Но эти ближайшие родственники, как известно, сейчас являются злейшим врагами», – подчеркнул Марков.

По такой же модели американцы хотят построить отношения между русскими и украинцами.

«Понятно, что украинцы – это часть русского народа. Предположим, как англичане часть британского народа, шотландцы тоже часть британского народа, как баварцы часть немецкого народа. И вот, хотят сделать из русских и украинцев вечных врагов. Такой план, и нам он категорически неприемлем. А если мы на него не соглашаемся, члены НАТО такое решение принимать не будут. Потому что они понимают, что решение о включении территорий под контролем Киева в НАТО при любом, даже небольшом инциденте с Россией – приводит к большой термоядерной войне. Нет, на это они не пойдут», – уверен политик.

По его мнению, наиболее вероятным выглядит вступление Украины в ЕС, поскольку США стремятся переложить заботы об украинской территории и населении на Европу.

«Сейчас это кажется абсолютно фантастическим решением, но американцы его уже приняли. Они сейчас продавливают европейцев через свою агентуру – председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, Прибалтийские страны, Польшу. Они сейчас выступают именно с этой позиции, дескать, НАТО мы им не можем дать, поскольку это будет означать угрозу ядерной войны с Россией. К тому же американцы будут сокращать финансирование – пускай платят за всё европейцы. А для этого начнут процесс включения Украины в Евросоюз», – считает Марков.

Он добавил, что этот процесс будет длительным, и фактически Украина не почувствует себя Евросоюзом, потому как в нищем и разорённом своим неофашистским режимом государстве, как в «чёрной дыре», исчезает всё хорошее.