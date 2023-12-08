Марков рассказал, как СВО помогла поссорить Европу и Китай

Владимир Гладков.  
08.12.2023 20:13
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Китай, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Торговля, Украина


После начала Специальной военной операции на Украине Европе пришлось разорвать значительную часть торговых отношений с Китаем.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил директор Института политических исследований Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После начала Специальной военной операции на Украине Европе пришлось разорвать значительную часть торговых отношений...

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«Великий шёлковый путь всегда шёл по югу, между Средиземноморской цивилизацией и Китаем. И сейчас им тоже удобно везти это по югу. Просто, чтобы не ссориться с Россией и более гармонично всё делать, они решили подключить и российские коммуникации.

Но главное всё-таки – это линия Китай-Европа. Это было стратегически очень выгодно европейцам», – сказал Марков.

«Но в результате СВО Европа из-за конфликта с Россией была вынуждена полностью принять позицию США – то они приняли позицию США и по Китаю. Американцы раньше строго рекомендовали, а сейчас, после СВО, они стали стучать кулаком по столу, и добились своего.

Поэтому провал саммита Европа-Китай – это результат СВО. Такой вот косвенный. Именно поэтому в мире так многие хотят, чтобы эта СВО поскорей закончилась, они все сидят и страдают. Европейцам выгодно развитие с Китаем, но из-за СВО получилось так, что они вынуждены это заблокировать», – добавил политолог.

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