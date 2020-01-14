14.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Польша, забыв своих освободителей и пытаясь мелко нагадить их потомкам, лишила себя будущего.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У поляков есть освободители – это Красная армия, это, прежде всего, русский солдат с другими солдатами, которые освобождали. У людей, которые не благодарны своим освободителям, нет будущего. Я не знаю, каким образом история ответит бедным полякам за чудовищную наглость и глупость. Но я знаю, что ответ будет такой, который им не понравится», – отметил Марков.

Он подчеркнул, что Россия не мелочна и не будет обижаться на поляков, которых накажет история.

«Это не будет ответ от нас, мы не занимаемся мелочным сведением счётов, мы великий народ и прощаем их. Но им ответит история, потому что, ещё раз повторяю, люди, которые, вместо благодарности освободителю и спасителю, пытаются и мелко нагадит, потом история придёт и надаёт таких подзатыльников, что слабо не покажется», – резюмировал эксперт.