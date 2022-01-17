Марков: Реальный начальник запретил Зеленскому арест Порошенко

Новости Украины

Судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов объявил перерыв в заседании по делу экс-президента Украины Петра Порошенко на два часа, чтобы адвокаты могли ознакомиться с материалами дел.

По мнению близкого к Порошенко юриста Андрея Смолия, это связано с тем, что на Банковой сейчас экстренно решают, что делать с экс-президентом дальше, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже несколько источников указывает на то, что именно сейчас в ОП проходят срочные совещания. Вопрос: что делать дальше и как устроить «посадку» Порошенко. Так называемые «консультации» проходят по параллели «ОП/Печерский Суд/силовики». Именно поэтому и объявили «перерыв на неопределенный срок». Зеленский в ужасной истерике. У него ничего не выходит», – написал Смолий в своем блоге.

В свою очередь политолог Сергей Марков считает, что процесс над Порошенко, подозреваемым в госизмене и финансировании терроризма, не приведет к его аресту, потому что посадить его за решетку не разрешают западные кураторы Украины.

«Арестует ли Зеленский Порошенко? Этот вопрос задают сегодня в братской стране миллионы. Потому что миллионы очень-очень хотят и требуют, чтобы Порошенко был арестован. Потому что по убеждению миллионов, Порошенко – вор, Порошенко – предатель, Порошенко – виновник войны, Порошенко — обманщик», – отмечает политолог.

«Зеленского избрали президентом во многом потому, что Зеленский много раз ясно обещал посадить Порошенко. Зеленский уже два года все никак не арестовывает Порошенко. И не арестует сейчас. Потому что Зеленскому запрещает арестовывать Порошенко реальный начальник. Который начальник и Порошенко, и Зеленскому», – пишет Марков.

Эксперт также считает, что сегодняшняя попытка привлечь Порошенко к ответственности – это спектакль, который по договоренности разыгрывают власть и оппозиция.

«Уверен, что есть тайная договоренность между политтехнологами Зеленского и Порошенко об этом шоу. Оно выгодно обоим, и Зеленскому и Порошенко. Зеленский пиарит себя, что вот он очень очень очень хочет арестовать Порошенко. И почти арестовал его. Ведь это одно из главных требований избирателя. А Порошенко пиарит себя, что он главный противник Зеленского, который между прочим теряет свою популярность, потому что не выполняет почти ничего, что обещал избирателям», – полагает аналитик.

«Оба Зеленский и Порошенко заинтересованы представить себя как двух единственных политических титанов в стране и маргинализировать всех остальных политиков. А люди с изломанным пропагандой сознанием верят этой картинке фальшивой драмы, созданной совместно политтехнологами Зеленского и Порошенко. Зеленский и Порошенко уже вместе, а их борьба это фальшивый спектакль политтехнологов. При одобрении начальства», – добавляет политолог.

«К отказу от преследования Порошенко уже призвали ряд постов западных стран. В частности британский дипломат Мелинда Симмонс в своем блоге призвала власть и оппозицию объединиться против России, а не устраивать споры: «Всем политическим лидерам в Украине нужно объединиться против российской агрессии прямо сейчас. В это время важно не потерять это из поля зрения и не отвлекаться на поляризацию внутренней политики», – обратил внимание Марков.