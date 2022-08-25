Марков: Российский план рухнул из-за катастрофических ошибок

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Новости Украины

План стремительной смены власти на Украине рухнул из-за катастрофических политических ошибок российской стороны – Киеву вновь дали возможность обмануть Кремль и использовать передышку, как это уже было с Минскими соглашениями.

Об этом в своем блоге рассуждает российский политолог Сергей Марков, анализируя итоги шести месяцев с начала СВО на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«…Быстрой войны не получилось. Началась затяжная война на истощение…. Российский план быстрого захвата крупных городов рухнул из-за катастрофических политических ошибок», – пишет Марков.

Он приводит данные из западной прессы:

«Переговоры в Стамбуле были очень хитрым ходом, обманом Москвы со стороны Киева и Вашингтона. Так это сегодня описывает Вашингтон Пост в статье. К середине марта Украина была близка к тому, чтобы потерять Киев и сдать его армии России, потому что у ВСУ закончились снаряды. Нужна была пауза. И решили просто обмануть Москву переговорами о мире. Киев сделал вид, что он готов идти на уступки и согласиться с требованиями Москвы о демилитаризации и нейтрализации Украины. За эти дни фальшивых мирных переговоров были срочно переброшены тысячи советских снарядов со складов стран восточной Европы. ВСУ восстановили свои силы. И после этого переговоры были сорваны Киевом. Военные действия были возобновлены в полном объёме. Обманули Москву с Минск 1. Потом обманули Москву с Минск 2. Потом обманули Москву с Стамбул 3. Может, хватит?» – комментирует Марков.

Он обращает внимание, что против России уже «началась террористическая война, пока только со стороны Украины».

При этом «Россия очень медлит с мерами мобилизации и пытается вести именно СВО, а не войну», подчеркивает эксперт.

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