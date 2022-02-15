Марков: Россия должна предъявить Западу папки с тысячами имён украинских политзаключённых

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Новости Украины

Россия должна иметь список украинских политзаключенных и использовать его на переговорах с Западом.

Об этом на «круглом столе» в Москве заявил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно прямо обвинять киевский режим в массовых политических репрессиях. Для этого должны быть списки политических заключенных, списки людей, которые подвергались пыткам. На всех переговорах российское руководство должно прежде всего бухать папку с этими именами. Бить там, где у них слабее всего», – сказал Марков.

Он считает, что все выборы на Украине после Майдана были сфальсифицированы.

«Не в том смысле, что неправильно подсчитали голоса, а в том смысле, что не было допущено огромное количество политических фигур, которые вынуждены были в результате политических репрессий бежать с Украины и скрываться здесь в качестве беженцев», – отметил Марков.