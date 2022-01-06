Марков: С многовекторностью Казахстана должно быть покончено

06.01.2022  22:52 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Казахстан, Политика, Россия


Россия должна требовать от властей Казахстана прекратить политику многовекторности, отказаться от латинского алфавита и придать русскому языку статус второго государственного.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Сергей Марков.

Россия должна требовать от властей Казахстана прекратить политику многовекторности, отказаться от латинского алфавита и...

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«Российское руководство считает, что это в целом дружественный режим, его дружественность заключается в том, что Казахстан является частью ОДКБ, во-вторых, он является частью ЕврАзЭС. Кроме того, в Казахстане русский язык вписан в Конституцию, хотя он и не является государственным, но является языком межнационального общения, однако подвергается притеснениям.

Даже в этих условиях руководство России рассматривает Казахстан как дружественную страну, соответственно, помогает ей в рамках союзнических обязательств.

При этом, естественно, есть претензии к руководству Казахстана, связанные с тем, что русский язык не является вторым государственным, хотя должен быть, по всем демократическим нормам. Кроме того, русские оттеснены от позиций в высших эшелонах власти и высшем бизнесе.

Кроме того, очень жесткие сроки получают общественно-политические деятели за пропаганду политической программы в пользу России. Это тоже все есть.

Кроме того, алфавит переведен с кириллицы на латиницу, что трудно назвать дружественным шагом по отношению к России. Также есть чрезмерное влияние Запада на элиты и экономику Казахстаны. Все эти вопросы надо ставить перед руководством Казахстана и добиваться изменения политики в этом направлении», – завил Марков.

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